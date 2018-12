Kolumnit

Vuoden kirkkaimmat

Seurasitko näitä? Vuoden kohokohdat ovat tässäVuoden 2018 merkittävimmät tapahtumat on päätetty ja palkinnot jaetaan seuraavanlaisesti:Kansa taisteli -palkinto jaetaan heille, jotka eivät löytäneet ongelmitta tai vähän eksymättä ulos Helsingin Kalasatamaan avatusta kauppakeskus Redistä. Palkintoraati on seurannut henkeään pidätellen tragediaa, jossa osa asiakkaista ei täysin ymmärtänyt jokaista opastetta tai opasteita oli riittämätön määrä. Raskain äänenpainoin julistamme vuoden 2018 vuodeksi, jolloin osa asiakkaista ei löytänyt heti ulos kauppakeskuksesta.Lehdistönvapauden erikoispalkinto menee samaa aihetta periksi antamattomalla journalistisella pieteetillä seuranneelle Helsingin Sanomille. Lehti on uutisoinnillaan tuonut esiin tärkeän yhteiskunnallisen epäkohdan ja muistuttanut meitä siitä, kuinka paljon meillä on vielä tehtävää kauppakeskusten opasteiden ripustamisessa.Palkintorahat luovutetaan lyhentämättömänä Kauppakeskusten uhrien omaiset ry:n tukemiseen.2018 muistetaan myös metoo-liikkeestä. Vuoden Anteeksi-palkinto jaetaan jokaiselle kahvipöytäkeskustelijalle, joka on muistuttanut metoon menneen liian pitkälle, sillä jotakin miestä on joskus jossain perättömästi syytetty ahdistelusta. Vuosina 2017 ja 2018 vähintään kymmenet miljoonat naiset kertoivat kokemastaan seksuaalisesta ahdistelusta. Esiin on tullut myös muutamia perättömiä valheita. Hyvät kahvipöytien ritarit: Olette muistaneet palauttaa sivuraiteille ajautuneen keskustelun takaisin oikeisiin mittakaavoihinsa ja osoittaneet, kuinka vähän muu maailma ymmärtää vallan väärinkäytön laajuudesta ja tasa-arvotyöstä. Pyydämme nöyrimmin anteeksi.Tästä huolimatta Noitapiiri Salaliitto ry jatkaa miesten täydellisen eliminoinnin tavoittelua ja vaikeasti lausuttavien sanojen käyttöä vuonna 2019. Myös tämän kolumnin kirjoittaja on aivopesty. Jokaista lihaa syövää heteromiestä kehotetaan pakenemaan viipymättä maan alle. Anteeksi.Hjallis Harkimon ja Mikael Jungnerin perustama LiikeNyt on yksi vuoden 2018 valopilkuista. Perustajien mukaan politiikkaa pitää muuttaa. Tavalliselle kansalle pitäisi antaa entistä enemmän valtaa monimutkaisiin poliittisiin päätöksiin. Olemme samaa mielitä. Palkintoraati haluaisi kuitenkin täsmennyksen siihen, onko kyseessä sama kansa, joka ei löytänyt syksyllä ulos kauppakeskuksesta?2018 on muistettu myös monen urallaan menestyneen ja ihaillun henkilön vastoinkäymisistä sekä vastoinkäymisten esilletuonnista. Vihreiden entinen puheenjohtaja Touko Aalto kertoi kärsineensä masennuksesta hoitaessaan työtehtäviään viimeisen reilun vuoden ajan. Vuoden Jaksuhali-palkinto menee kuitenkin juontaja ja tv-kasvo Heikki Paasoselle, joka julkaisi elämästään ”kaunistelemattoman tilityksen” (Ilta-Sanomat 26.11.).Paasonen kertoi jalkaleikkauksen ja punaviinidinnereiden riuduttavasta yhdistelmästä. Paasonen jakoi itsestään kuvan kuntosalilla aihetunnisteella musta maanantai. Tv-juontajan treeni oli tuntunut tavallista raskaammalta. Lähetämme Paasoselle ja mallityttöystävälle jaksuhaleja.