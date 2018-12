Kolumnit

Reilusti paikallinen uusi lehti

Kirjoittaja on Helsingin Sanomien päätoimittaja.

HS Metro syntyi runsas kaksi vuotta sitten, kun Metro-lehti ja koteihin jaettu HS Mesta yhdistettiin. Syntynyt ilmaisjakelulehti on tarjonnut laadukasta uutis- ja reportaasisisältöä tilattavan HS:n rinnalla. Yhdistelmä on tavoittanut jopa yli puoli miljoonaa asukasta pääkaupunkiseudulla.Paketti on osa HS:n menestystarinaa, jossa niin lehden levikki, lukijamäärä kuin asiakasmääräkin on käännetty jälleen nousuun.Nyt on tullut aika kääntää uusi lehti Helsingin seudun lehtimarkkinassa. Pian HS Metron työtä jatkaa uusi lehtiperhe, joka on aiempaa reilummin paikallinen.Tammikuussa ilmestyvät HS Helsingin, HS Espoon ja HS Vantaan ensinumerot. Kotitalouksiin jaettavat kaupunkilehdet täydentävät HS:n vanhastaan tuottamaa vahvaa paikallissisältöä.Uudet lehdet jaetaan pääkaupunkiseudun koteihin ilmaisjakeluna 16. tammikuuta alkaen. Torstaisin HS:n pääkaupunkiseudun tilaajat saavat omansa liitteenä painetun HS:n välissä.HS Metro jatkaa liikennevälineissä jaettavana lehtenä maanantaisin ja perjantaisin.HS:n verkkosivuilla aletaan samalla julkaista entistä enemmän artikkeleita paikallisaiheista, esimerkiksi liikenteestä, kiinnostavista rakennuksista, lähiöiden tunnetuista hahmoista ja paikallishistoriasta. Tavoitteena on kertoa asioista, jotka ovat aidosti ihmisten arkea.Uusien kaupunkilehtien myötä HS haluaa olla mukana vahvistamassa kaupunkien asukkaiden yhteisyyttä ja paikallista identiteettiä.Laadukas paikallissisältö kiinnostaa todistetusti lukijoita. Digiaikana journalistista onnistumista on mahdollista seurata reaaliaikaisesti.Uusi lehtiperhe on vastaus myös paikallisten ilmoittajien tarpeisiin. Pikkuilmoituksetkin ovat olennainen osa sisältöä. Mainostajalle merkityksellistä on se, että HS Helsingin, HS Espoon ja HS Vantaan peitto alueillaan on sarjassaan ylivoimainen.Tervetuloa kanssamme uuden ajan alkuun!