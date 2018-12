Kolumnit

Helsinki kaipaa tukevampaa lähidemokratiaa

Helsinkiläiset pääsevät vaikuttamaan OmaStadi-projektin kautta kotikulmiensa kehittämiseen. Kaupunki on korvamerkinnyt budjetista 4,4 miljoonaa euroa kaupunkilaisten päätettäväksi. Helsingin eri alueille on annettu rahaa asukasmäärän mukaan.Asukkaat ovat saaneet ehdottaa, mitä kokevat tärkeäksi. Suutarilan täyttömäelle ehdotettiin portaita, Siltamäen ostarille kuntoilulaitteita ja Pihlajamäkeen liikuntahallia. Ehdotuksia tuli yli 1 200.OmaStadi on oikean suuntainen lähestymistapa, mutta kaipaan tukevampaa lähidemokratiaa. Helsingissä pitäisi olla kaupunginosavaltuustot, jotka päättävät oman alueensa asioista. Valtuustot voisi valita vaaleilla kunnallisvaalien yhteydessä. Ehdolle voisi asettua kaupunginosien aktiiveja, paikallisia poliitikkoja ja yritysten edustajia.Esimerkiksi Käpylän valtuusto päättäisi Käpylän asioista, joille kaupunki määrittelee raamit ja budjetit. Jos kaupunginvaltuusto päättää, että Käpylään pitää rakentaa asuntoja 5 000 ihmiselle, niin silloin paikallinen kaupunginosavaltuusto päättää, miten se toteutetaan. Paikallisvaltuusto päättää annetun budjetin puitteissa, rakennetaanko puistoon skeittiramppi vai ankkalampi, toteuttaako ostarin taideteoksen Kaarina Kaikkonen vai Perttu Saksa, toteutetaanko urheilupistoon padel-kenttä vai tenniskenttä.Paikallisdemokratialla olisi valtavat ja uudenlaiset mahdollisuudet aktivoida ihmisiä osallistumaan päätöksen tekoon.OmaStadi on askel oikeaan suuntaan, mutta se taisi vielä mennä monelta ohi. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Helsinki varasi rahaa kaupunkilaisten päätettäväksi. OmaStadi-sivustolle kirjautui yli 3 000 ihmistä antamaan ideoitaan. Määrää on pidetty hyvänä, mutta se on vasta 0,48 prosenttia helsinkiläisistä.