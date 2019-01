Kolumnit

Kyky tehdä yhteistyötä on menestyksen tae

Suvun miehet vastaan suvun naiset. Kisaa on käyty joka ikinen joulupäivä siitä lähtien, kun Trivial pursuit -peli saapui 80-luvulla joulupyhiämme ilahduttamaan. Joukkueiden menestys on ollut tasaista, ainoa ero on ollut tiimityöskentelyssä: siinä missä miesten joukkue päätyy vastaukseensa rauhallisen neuvottelun jälkeen, naisten ryhmässä kinastellaan ja väheksytään muiden ehdotuksia. Suurinta mekkalaa pitävät tiimin alkuperäisjäsenet, nuorempien ihmetellessä sivusta. Kunnes vuosi sitten tuli kysymys, joka katkaisi kamelin selän.”Mikä on Intian pääkaupunki?””Bombay!”, huusi rouvaosasto heti, vaivaantumatta edes neuvottelemaan nuorempien kanssa.”Eikös se ole New Delhi? Sitä paitsi, Bombayta ei enää ole, se on Mumbai”, yritti yksi nuorista varovasti muistuttaa.”Mikä Mumbai? Bombay se on”, jyräsi äänekäs rouvakuoro.Se oli lähtölaukaus ryhmän hajoamiselle. Nuoret kieltäytyivät jatkossa kilpailemasta äitiensä ja isoäitinsä kanssa samassa joukkueessa.Taakse jäänyt joulu oli siis jo toinen, jolloin suvun mestaruudesta taisteli kolme joukkuetta: miehet, varttuneemmat naiset ja nuoret naiset. Ja taas lopputulos oli musertava, vanhemman naisväen kannalta. Miehet ja nuoret naiset hallitsivat peliä täysin. Syytä ei tarvitse etsiä kaukaa: äitikööri ei kuunnellut toisiaan, puhui päälle, eikä päässyt yksimielisyyteen mistään asiasta. Paitsi jälkiviisastelusta.Kauppalehti julisti vuoden lopulla jutussaan, miten kyky yhteistyöhön tulee tulevaisuudessa olemaan tärkein tae menestykselle. Taito kuunnella toista, myöntää tarvittaessa omat virheet ja tunnustaa muiden oikeassa oleminen onkin aika lyömätön valtti. Kuten myös taito pysyä hiljaa, jos tietoa – tai mielipidettä – ei ole. Pätee niin politiikassa, työelämässä – kuin myös suvun lautapeliherruudesta kisattaessa.