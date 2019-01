Kolumnit

Oodi istuu historialliseen ympäristöönsä paremmin kuin mikään muu

Helsingin päärautatie­aseman takapiha oli pitkään joutomaata, jossa VR:n makasiinit rapistuivat. 1990-luvulla alkoi rakentaminen. Mutta ympäristön arkkitehtuuri aiheutti suunnittelijoille päänvaivaa. Miten suunnitella rakennuksia alueelle, jota reunustavat Suomen arkkitehtuurin historian merkkiteokset?Alueen reunalla on jugend-klassikot Päärautatieasema ja Kansallismuseo, 1920-luvun klassismin mestariteos Eduskuntatalo, empire-helmi Hakasalmen huvila, funkkiksen merkkiteokset Postitalo ja Lasipalatsi sekä Finlandia-talo. Alue on kuin rakennustaiteen historiakirjasta.Yksi toisensa jälkeen alueelle nousseet uudet rakennukset ovat epäonnistuneet. Kiasma valmistui ensimmäisenä vuonna 1998. Sisätiloiltaan taidemuseo on onnistunut, mutta ulkokuori ei hivele silmää. Sanomatalo on omalla tavallaan toimiva, mutta sopisi paremmin Ruoholahteen. Musiikkitalo ajaa asiansa, mutta sen ulkoasu muistuttaa laitakaupungin Prismoja. Radan varteen valmistuneet toimisto- ja asuintalot tuhoavat näkymät Siltasaareen.Mutta Oodi. Se pelastaa kaiken. Joulukuussa avattua rakennusta on kiitelty paljon eikä syyttä. Arkkitehtitoimisto ALA:n suunnittelema ja YIT:n rakentama Oodi istuu historialliseen ympäristöön huomattavasti paremmin kuin edeltäjänsä. Rakentajan edustaja kertoi, ettei Oodissa ole tehty kompromisseja, vaan arkkitehtien suunnitelmia on pyritty noudattamaan uskollisesti.Oodissa on monia arkkitehtuuriltaan erikoisia ja haastavia ratkaisuja. Rakennusta kannattelee kaksi 800 tonnia painavaa teräskaarta ja suurissa ikkunoissa on kannattelevia lasipalkkeja. Näiden avulla rakennukseen on saatu avaruutta ja se toimii Kansalaistorin jatkeena.Oodi jättää kaikki uudet naapurirakennukset varjoonsa.