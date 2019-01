Kolumnit

Julkisten tilojen portaissa kuntoni on kohentunut huomaamatta

Olen tullut uskoon. Tällä kertaa porrasuskoon. Kunnon maallikkosaarnaajan tavoin käännytän teidät omalla tarinallani.Olen aina tykännyt enemmän pallopeleistä kuin punttisalista. Yhdistelmä on tappava, sillä pallopelit vaativat jalkalihaksia, joita saa salilta. Jos jalkojen lihaksisto ei ole tasapainoisesti kehittynyt, pallopelit aiheuttavat jumitusta ja vammoja.Niitä olen kiertänyt valittelemassa hierojien, osteopaattien ja fysioterapeuttien pakeilla. Usein olen saanut hetkellisen avun. Olen myös kuullut miljoona kertaa saman saarnan. Tämä hoito ei auta, jos et vahvista reisiäsi tekemällä edes niitä askelkyykkyjä. Askelkyykky tarkoittaa, että otetaan liioitellun pitkiä askeleita, jolloin reisi ja pakaralihakset joutuvat töihin. Sanomattakin on selvää, etten ole jaksanut tehdä niitä läheskään tarpeeksi.Ruuhkavuosien ja keski-iän iskettyä tilanne on vain pahentunut. Aikaa jalkojen treenaamiseen on entistä vähemmän ja tarvetta entistä enemmän. Jostain syystä pallopeleille löytyy kuitenkin aina aikaa. Niinpä olen ollut viime vuodet hyvin raihnainen.Kaikki muuttui kuin muutimme taloon, jossa on portaat. Jo parin viikon kuluttua huomasin, että koipiani kolottaa vähemmän kuin ennen. Syyksi päättelin portaat. Kun nousee portaita kaksi tai kolme askelmaa kerrallaan, liike muistuttaa läheisesti askelkyykkyä. Halleluja! Portaiden ansiosta teen siis huomaamattani vähintään 50 askelkyykkyä päivässä.Ja nyt seuraa saarnan pelotteluosuus. Kun liikut metroasemilla tai missä tahansa julkisissa tiloissa, joissa on portaat, muista, että minä valvon ylimmällä askelmalla ja olen sieltä tuleva tuomitsemaan kaikki, jotka käyttävät hissiä tai seisovat liukuportaissa. Kääntykää syntiset!