Hiihtoperversioni johtuu ehkä siitä, että haluan osaksi lumista maisemaa

len perverssi tai ainakin minulla on perversio, kionofilia. Kionofiili kiihottuu lumesta. Asia selvisi Tiede-lehden julkaisemasta listasta.Tänä talvena olen ollut hyvin onnellinen, mutta myös kiireinen. Kun lunta kerrankin on, siitä on otettava kaikki irti. Olen stressannut, ehdinkö hiihtää riittävästi ennen kuin lumet sulavat (juuri nyt näyttää pahalta). Olen tuntenut tarvetta pakottaa lapsiani pulkkamäkeen, koska ensi talvena sinne ei ehkä pääse. Olen jopa vakavasti harkinnut irtisanoutumista, jotta työ ei haittaisi kionofilisia rituaalejani.Mikä siinä hiihtämisessä on niin kivaa, työkaveri kysyi, kun tulin töihin monot jalassa ja sukset olalla. Hämmennyin, koska en osannut vastata. Teininä en edes pitänyt hiihtämisestä. Ehkä hiihdän, koska haluan osaksi lumista maisemaa. Ajatus on varastettu kirjailija Riikka Pulkkiselta, joka analysoi juoksuharrastustaan sanomalla, että vain liikkumalla maisemassa pääsee osaksi sitä, seisominen ei riitä.Saattaa olla, että pidän lumesta niin paljon siksi, että lumi on uhattuna. Tällainen käytös on ihmiselle luontaista (sanon näin, koska yritän normalisoida perversioni). Ihminen on heikkona uhkiin. Vaaleissa äänestämme sitä ehdokasta, joka osaa maalata meille pahimman uhan. Jos ette usko, niin katsokaa Venäjälle.Kaikkein perversseintä kionofiliassa on se, että uhka lumen loppumisesta saattaa olla kionofiilin onnen perusta. Joidenkin onnellisuustutkijoiden mukaan ihminen on nimittäin onnellisimmillaan yli 70-vuotiaana, koska silloin hän tiedostaa, että elämää on enää rajallisesti jäljellä ja osaa siksi nauttia siitä. Kiihotun siis lumesta, koska tiedän, että parin vuosikymmenen kuluttua sitä tuskin on. Onneni kääntöpuoli on toki se, että kun lumi sulaa, minusta tuntuu, että kuolen.