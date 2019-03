Kolumnit

Sattumalta löytynyt vanha lehtijuttu paljasti yllättäviä asioita nuoruudesta

En tiedä, kuinka viisasta on hävittää nuoruuden aikaiset päiväkirjansa, kirjeenvaihtonsa ja kouluaineensa, mutta on sillä etunsakin. Kun laatikot ja ullakon nurkat on tyhjennytty turhasta painolastista, voi kypsässä keski-iässä rauhassa rakennella sädekehällä koristeltua muistikuvaa itsestä teininä – ja levittää legendaa myös jälkipolvelle. Kun muistinvirkistäjänä ei ole edes noloja Facebook-päivityksiä, ajan voi antaa rauhassa kullata muistot.Itse esimerkiksi muistan varmuudella olleeni yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut, fiksu ja valveutunut nuori nainen. Aloitin aamuni selaamalla päivän sanomalehden, katsoin puoliyhdeksän uutiset joka ilta, olin hyvä koulussa ja kova lukutoukka. Politiikkakin kiinnosti ja ihan varmuudella minulla oli mielipiteitä.Näin siis luulin.Kunnes tuntematon lähestyi Facebookissa, lähettäen kuvan vanhasta lehtijutusta. Nuortenlehti oli kevättalvella 1979 haastatellut helsinkiläisiä, tamperelaisia ja porilaisia jenginuoria kahviloissa ja kadulla, ja yksi haastatelluista näytti hämmentävän tutulta (en tiennytkään olleeni jenginuori). ”Mikä ottaa päähän yhteiskunnassa?”, kuului kysymys.”Yhteiskunnalliset ongelmatko? Ei ne mua suuresti kiinnosta, koska eivät suoranaisesti kosketa mua. Työttömyys ja väkivalta ovat niitä vakavimpia juttuja,” Tarja, 16-vuotias lukiolainen, kuittaa.Suuret eivät ole murheet muillakaan haastatelluilla.”Diskoja sais olla enemmän.””Ei mulla ole tällä hetkellä valittamista.””Kaikki hinnat nousevat. Politiikka ei paljon kiinnosta.””Ihmiset on niin olemattomii. Täysin tylsistyneitä.”Joko vuonna 1979 nuorten asiat olivat poikkeuksellisen tolallaan. Tai sitten he olivat hieman eri puusta veistettyjä kuin tämän päivän nuoret. Tai ehkä toimittajasetä oli vain laitellut omiaan.Alan kallistua viimeiseen vaihtoehtoon.