Maahanmuuttovaalit voisivat olla hieno juttu

Tulossa on maahanmuuttovaalit. Se on pelottavaa, mikä on harmi, koska maahanmuuttovaalit voisivat olla myös inspiroiva ja ilmaa puhdistava tapaus. Seuraa naiivia siirappia, joten laita soimaan jotain naiivin siirappista kuten John Lennonin Imagine.Maahanmuuttovaalit olisivat hieno juttu, jos molemmat osapuolet lopettaisivat sen puskasta ammuskelun. Te punavihreät, myöntäkää, että olette hyväuskoisia hölmöjä, kun huudatte Refugees Welcome. Myöntäkää, että jokainen uutinen maahanmuuttajan suorittamasta rikoksesta tuntuu pahalta lähinnä siksi, että vastapuoli ei jätä yhtäkään sellaista hyväksikäyttämättä. Myöntäkää, ettette tiedä, miten estämme suomalaisia lähiöitä muuttumasta samanlaisiksi kuin Ranskassa ja Ruotsissa. Myöntäkää, että tulijoihin liittyy muutakin kuin kivoja etnisiä ravintoloita, joista on ilo woltata darrafalafeleja. Myöntäkää, ettette uskalla, koska ylläpitäjä poistaisi teidät välittömästi puunhalaajien whatsapp-ryhmästä.Te maahanmuuttokriitikot. Myöntäkää, että olette itsekkäitä paskiaisia, jotka pitävät itseään niin paljon muita arvokkaampina, etteivät Välimereen hukkuvat lapset teitä liikuta. Myöntäkää, että olette valmiita ratsastamaan ruumiskasojen yli eduskuntaan. Myöntäkää, että teitä kiinnostaa tasa-arvo vain silloin, kun siihen liitetään taikasana islam. Myöntäkää, että vaikka argumenttinne perustuisivatkin löyhästi faktoihin, kaiken takana on erilaisuuden pelko. (Ei siinä ole mitään hävettävää, se on ihmiselle luontaista.) Myöntäkää, että kun sanotte, että ihmisiä pitäisi auttaa siellä, missä he ovat, jatkatte lausetta mielessänne: ja jonkun muun rahoilla. Kertokaa toki, kuka tämä joku muu on. Olisi hauska tutustua.No niin. Nyt, kun ilmassa on edes ripaus rehellisyyttä, keskustelu voi alkaa.