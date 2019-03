Kolumnit

Suomalaisten syvä luontosuhde on myytti

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

on jälleen maailman onnellisin maa, kertoo YK:n onnellisuusraportti. Moni on kysynyt, mistä tämä onnellisuus kumpuaa? Luonnosta, ainakin jos Suomen matkailua edistävää Visit Finlandia on uskominen.Yle uutisoi Visit Finlandin täksi vuodeksi palkkaamista kahdeksasta onnellisuusoppaasta. Oppaat vievät tänne tulevia turisteja luontoon, kuten esimerkiksi mökeille ja marjametsään. ”Luonto on meille se iso onnen tuoja ja me haluamme näyttää matkailijoille, mistä meidän onnemme kumpuaa”, sanoi Visit Finlandin kansainvälisen markkinoinnin johtaja Heli Jimenez Ylelle maanantaina.Onko todellakin näin? Kun katsoo kulttuuriperintöä ja sanastoa, ei luontosuhde ainoastaan yhdistä suomalaisia, vaan myös erottaa. Toisaalla meillä on Maamme-laulu, jossa luonto rinnastetaan kansalliseen identiteettiin heti ensimmäisessä säkeistössä: Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä, rantaa rakkaampaa.Mutta, mistä kumpuaa luonnonsuojelijoiden halventamiseen käytettävä rikas sanasto? Mikä on puunhalaajan, ituhipin tai viherpiipertäjän rikos? Vesistön suojelu? Maan puolustaminen?Kuten kaikkeen markkinapuheeseen, myös suomalaiseen syvään luontosuhteeseen kannattaa suhtautua varauksella. Luontoa kyllä arvostetaan, ja ehkä rakastetaankin, mutta vielä enemmän rakastetaan rahaa. Suomalainen luontosuhde on hyötymis- ja muokkaamisperustainen. Aihe on ollut vaalien alla esillä, ja esimerkiksi keskustan Juha Sipilä puolusti haastattelussa metsien hakkuita ja kehotti ilmastonmuutoksesta huolestuneita suomalaisia nuoria istuttamaan lisää puita.Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä, rantaa rakkaampaa. Melkoista puunhalailua, muttei ehkä ihan koko totuus.