Kolumnit

Whatsapp ei unohda

K

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

uulun siihen yhä kasvavaan joukkoon, jotka eivät enää käytä puhelinta soittaakseen sillä puheluita. Vastaan toki, kun minulle soitetaan (etenkin jos soittaja on tuttu), ja juttelen mielellänikin – jos en ole siellä paljon puhutussa pahassa paikassa – mutta itse soitan puheluja lähinnä vanhemmilleni.Mikä soittamisessa sitten on niin vaikeaa? Sekö, ettei puhelulle tunnu koskaan olevan sopivaa hetkeä? Vai se, etten halua häiritä toista (jos hän vaikka sattuisi juuri olemaan siellä pahassa paikassa)? Vai turvaudunko soittamiseen vain, kun minulla on tärkeää tai kiireellistä asiaa? Kaikki nämä.Naputtelemalla viestiminen on selkeämpää. On aikaa miettiä, mitä sanoa. Ja toisella on aikaa miettiä, mitä vastata. Etkä häiritse siellä mahdollisessa pahassa paikassa. Asiassa on vain yksi ongelma – jokainen keskustelu arkistoituu.Google vei aikoinaan pohjan illanistujaisten pitkiltä väittelyiltä muun muassa siitä, kenelle My Way on sävelletty, tai milloin Ruotsissa siirryttiin oikeanpuoliseen liikenteeseen. Nyt Whatsapp on tehnyt saman kinasteluille siitä, kuka meistä sanoikaan mitä, ja koska. Vastaushan löytyy sekin puhelimesta, jos vain osaa hakea.Laskin, että Whatsapp-sovelluksessani on tällä hetkellä 125 keskustelua, joista 51 on ryhmäkeskusteluja. Vanhimmat tallennetut keskustelut ovat alkaneet jo viisi vuotta sitten. Aikamoinen kollektiivinen päiväkirja, jonne ovat taltioituneet monet hienot ja vähemmän hienot juttuhetket.Ja ongelma onkin tässä: kaikkia sananvaihtoja ei mielellään palauttaisi mieleen. Kuten ajat sitten sovittuja ja jo unohtuneita riitoja. Tai masentavia keskusteluja ja tapahtumia, jotka putkahtavat varoittamatta eteesi, kun etsit vain kadottamaasi ­piirakkareseptiä.Mieti siis, mitä naputtelet. Sillä vaikka itse unohtaisitkin menneet, Whatsapp ei sitä tee.