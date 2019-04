Kolumnit

Kyykkäily auttaa moneen vaivaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kodissasi asuu valkoinen peto. Suojaväri on sama kesät talvet. Kohtaat sen päivittäin ja olette lähikontaktissa useita kertoja viikossa, muttet huomaa, kuinka se rapauttaa terveyttäsi. Jos haluat hoitaa ja ennaltaehkäistä selkä- ja muita vaivoja, sinun kannattaa karkottaa peto kodistasi. Ota siis leka (muistaa nostaa jaloilla, älä selällä) ja hakkaa vessanpönttösi palasiksi.Itsekin olen etelänreissuilla kauhistellut vessoja, joissa on pöntön sijaan vain reikä lattiassa. Hiljattain olen kuitenkin ymmärtänyt, että reikä on ystävä ja pönttö vihollinen.Olen kärsinyt vuosikymmenen lonkka- ja polvikivuista. Lonkasta nilkkaan ulottuva jänne on usein niin kireä, että se naksuu polven kohdalla. Apua olen hakenut hierojilta, fysioterapeuteilta ja osteopaateilta. Viime keväänä joku heistä sanoi, että minun pitäisi mennä kyykkyyn. Vastusteli, koska juuri kyykky sattuu polveen ja lonkkaan eniten. Kuitenkin jo parin viikon kyykkäilyn jälkeen vaiva helpotti huomattavasti.Kallioon on syntynyt julkkisten kultti. Lehtien kansista tutut naamat hoitavat kremppojaan painonnostolla. Kuulostaa hullulta, mutta se toimii. Juju on siinä, että painonnostossa on pakko mennä kyykkyyn selkä suorana. Se taas vetreyttää lantiota ja selkää ja vahvistaa lihaksia, jotka eivät pöntöllä kehity.Kuten painonnostovalmentaja Matti Vestman sanoo (IS 21.7.2018), moni lapsi tekee viimeisen syväkyykkynsä noustessaan potalta. Sen jälkeen alkaa pöntöllä istuminen, joka johtaa nykyihmiselle tyypilliseen kolotukseen.Kaikilla ei ole aikaa eikä intoa painonnostoon, mutta kaikki käyvät säännöllisesti vessassa. Jos kävisimme kyykkypaskalla, kroppaamme ei olisi paskana. Eli hakkaa se valkoinen peto palasiksi.