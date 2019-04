Kolumnit

Vaalitentit ovat kuin valtapeleihin liittyvää tv-fantasiaa

Kuluneen sanonnan mukaan Suomessa julkisessa keskustelussa voidaan puida ainoastaan yhtä puheenaihetta kerrallaan. Mikäli tähän totuuteen on uskominen, oli menneen syksyn ja tämän kevään puheenaihe eduskuntavaalit. Aivan viime päivinä tapahtui muutos, ja ainakin tuttavapiiriini perusteella tällä viikolla valtakunnan kuumin puheenaihe on tv-fantasia Game of Thrones.Mikäli Suomeen todellakin mahtuu vain yksi puheenaihe kerrallaan, on varmasti sekä äänestysprosenttien että viihdemarkkinoinnin kannalta suotuisaa, etteivät molemmat spektaakkelit osuneet samalle päivälle.Puheenaiheita miettiessäni törmäsin sattumalta ranskalaiseen sosiologiin ja mediakriitikkoon Jean Baudrillardiin. Hän käsitteli muun muassa valtaa, demokratiaa ja kansaa teoksessaan A l'ombre des majorités silencieuses.Edustuksellisuutta pohtiessaan hän linjasi, kuinka monien vallankumousten, satojen vuosien poliittisen työn, tiedotusvälineiden toiminnan, ammattiyhdistysliikkeiden ja puolueiden jälkeen kansa katselee edelleen mieluummin jalkapalloa kuin on kiinnostunut politiikasta.Todellisuudessa nämä kaksi asiaa eivät taida sulkea toisiaan pois. Esimerkiksi Suomessa vaalitenttejä katsoessa voi olla yhtä lailla kiinnostunut sekä valtapeleihin liittyvästä tv-viihteestä että politiikasta, mikäli näiden välille on mielekästä tehdä enää erottelua.Politiikka on kuulemma viihteellistynyt, mutta tarinat ja politiikka ovat menneet sekaisin ennenkin. Esimerkiksi Englannissa 1900-luvun alkupuolella kaivostyöläisiä haastatelleet sosiologit saivat huomata, kuinka työläisten puheissa kuninkaallinen hovi alkoikin seikkailla Raamatun kertomuksissa. Esimerkiksi Jeesuksen kuuluisat ihmeteot saatettiin laittaa kuningattaren piikkiin.