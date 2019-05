Kolumnit

Vanha kipinä hitaaseen matkaamiseen syttyi, kun vaihdoimme lennot autoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kello on 19, kun saavumme keskellä Tirolia sijaitsevan kylän pikkuruiseen hotelliin. Tiedustelemme majapaikkamme emännältä, missä voisimme mahdollisesti illastaa.”Viereisessä kylässä on hyvä Gasthaus. Se on 15 minuutin reipas kävely, tekee hyvää pitkän ajomatkan jälkeen”, neuvoo avulias rouva.Kävelymatkaamme alhaalle naapurikylään säestävät kaukaa kuuluvat lehmänkellot. Vain Julie Andrews puuttuu vuorten kehystämästä postikorttimaisemasta. Schnitzelit syötyämme tajuamme paluumatkalla, että se, mikä alas tullessa vei 15 minuuttia, on ylös kivutessa muuttunut puoleksi tunniksi. Uni tulee nopeasti sinä yönä.Aamulla ikkunasta aukeaa valkoinen maisema. Kesärenkailla kulkeva automme on kauttaaltaan lumen peitossa.”Ei huolta, lumi sulaa tieltä klo 9 mennessä”, emäntä lohduttaa. Ja on oikeassa.Vihaan lentämistä ja kaikkea siihen liittyvää: lentokenttiä, jonotusta, lukkiutuvia korvia, ahtaita penkkejä ja turbulenssia. Silti olen viimeiset 10 vuotta tehnyt kaikki ulkomaanmatkani ilmateitse. Syytän aikapulaa ja halpoja lentoja.Nyt olimme päättäneet puolisoni kanssa tehdä pitkästä aikaa toisin: hypätä koiran kanssa autoon ja viettää kuukauden reissussa, suuntana Italia.Muistimme taas, että Alpit ovat huikeasti vaikuttavammat auton ikkunasta ihailtuna. Uuvuttavien lentokenttien sijaan saimme nauttia Saksan parsakaudesta idyllisissä kylissä ja todistaa omin silmin, miten kevät laittoi luonnon kukkimaan mitä etelämmäksi saavuimme. Kohteemme oli Italia, mutta maanteitse etenemällä saimme kaupan päälle myös Saksan ja Itävallan.Koska matkasimme Saksaan ja takaisin rahtilaivalla, ei hiilijalanjälkemme olennaisesti pienentynyt lentämiseen verrattuna. Mutta vanha kipinä hitaaseen matkaamiseen syttyi. Yllättäen ajatus junamatkastakaan ei enää tunnu mahdottomalta.