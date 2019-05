Kolumnit

Rakastan EU:ta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

EU on hyhmäinen rakennelma, josta ei ota selvää ja eurovaaleissa yhden äänen merkitys on vielä pienempi kuin eduskuntavaaleissa. Mutta jos olet huolestunut ilmastonmuutoksesta, äänestä silti.Suomen suurin puolue (PS) viittaa kintaalla ilmastotavoitteille, joihin koko muu Suomi sitoutuu.Eduskuntavaaleissa PS-logiikka oli vielä joten kuten ymmärrettävissä. Suomen päästöt ovat prosentin osia koko maailman luvuista. Vaikka kaikki Ritvat ja Pertit luopuisivat autosta, lihasta ja öljylämmityksestä, se ei tunnu missään, koska USA, Kiina ja Intia jatkavat saastuttamista.Sen sijaan eurovaaleissa on turha enää väittää, että tulos on ilmaston kannalta yhdentekevä. EU on maailman kolmanneksi suurin kasvihuonekaasujen aiheuttaja. Jos se pystyy vähentämään tupruttamista, sillä on merkitystä. Vielä tärkeämpää on, että EU:n toimet luovat painetta myös muille saastuttamisen suurvalloille.Aloin rakastaa EU:ta ja sen suurta kokoa perehtyessäni eurovaaleihin. Jos EU esimerkiksi kieltäisi polttomoottoriautojen myymisen, autoteollisuuden olisi pakko reagoida nopeasti. EU voi säätää unionin laajuisen lentoveron, leikata maataloustukia ilmaston kannalta haitalliselta tuotannolta sekä asettaa tuontitulleja saastuttaville tuotteille.Viimeksi mainittua kannattaa jopa Suomen suurin puolue (PS).Toki myös EU:n tasolla voi todeta (kuten Suomen suurin puolue), että ei kannata tehdä mitään, jos USA ja Kiinakaan eivät tee. Argumentti on hyvä. Ihan yhtä hyvä kuin tämä: Miksi en myisi huumeita lapsille kun joku niille kuitenkin myy.PS. Tasapuolisuuden nimissä on mainittava, että Suomen suurimmalla puolueella (PS) on takataskussaan yksi ilmastonsuojelukeino. Puolue lopettaisi työvoiman vapaan liikkuvuuden EU-alueella. Bensan ja kerosiinin kulutus vähenisivät huomattavasti.