Milleniaalit, lopettakaa ruikutus! Työtä on entistä enemmän tarjolla

Julkisessa keskustelussa on viime vuodet kuljeteltu keksittyä totuutta työelämän historiallisesta murroksesta. Tulevaisuuskuvissa robotit vievät työpaikat, silpputöiden määrä kasvaa ja kaikilla on kurjaa.Nyt traumoistaan ja uhriutumisesta elämänsisältönsä ammentavat milleniaalit, eli 80- ja 90-luvuilla syntyneet nuoret aikuiset ovat ilmeisesti keksineet alkaa tehdä aiheesta nettipäivityksiä.Todellisuuden voi toki nähdä vain yhdellä tavalla, eli omalla tavallaan. Työelämän muutoksesta on kuitenkin olemassa myös tutkittua tietoa.Tampereen yliopiston tutkijoiden toimittamassa, vuonna 2017 julkaistussa Työelämän myytit ja todellisuus -kirjassa annetaan kyytiä lähes kaikille yleisesti hyväksytyille tarinoille työelämän muutoksesta.Tutkijoiden mukaan työelämän muutokselle ei ole olemassa juuri mitään todisteita: Epävarmassa työsuhteessa elävien määrä on kasvanut 1980-luvulta kahdella prosenttiyksiköllä. Työpaikkoja syntyy ja katoaa tuhansittain joka vuosi, mutta näin on tapahtunut jo vuosikymmenten ajan. Työsuhteet ovat itseasiassa pidentyneet, kertoi eräs kirjan kirjoittajista Helsingin Sanomissa vuonna 2016Epävarmuuden lisääntymistä ehkä tapahtunutkin joillakin aloilla. Varsinkin media-alalla työskentelevien keskuudessa rehvastellaan pätkätyösopimusten lukumäärällä. Tämä saattaa osittain vaikuttaa siihen, ettei aihetta ole pystytty mediassa aina käsittelemään kriittisesti, vaan pikemminkin tunteiden kautta.Toiseksi, negatiivisuus ja tulevaisuuden uhkakuvat kiinnostavat ihmisiä ja tarjoavat parempia lukijamääriä. Tämän lisäksi ihmiset omaksuvat kernaammin tietoa, joka vastaa heidän aiempaa uskomustaan.Näin nämä asiat koetaan.