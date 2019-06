Kolumnit

Ketään ei kiinnosta epäonnistumisesi, sillä muutkin mokaavat

”Nukutko liian vähän? Ennen pitkää unenpuute tappaa sinut.””Lue, mitkä viisi asiaa yhdistävät menestyjiä.””Näin paljon sinun tulee liikkua päivässä, että pysyt terveenä ja elät pitkään.”Ahdistavatko yllä olevan kaltaiset otsikot? Minuakin. Joten päätin tehdä 22 minuutin syvämatkan internetin syövereihin löytääkseni sieltä myös lohdutuksen sanoja. Ja löytyihän niitä, niin amerikkalaisilta kuin suomalaisiltakin tutkijoilta.Minulle selvisi, että elämässä on turha tavoitella erinomaisuutta, koska ”ihan hyväkin” riittää, jopa paremmin. Tärkeintä on itse olla tyytyväinen siihen, mitä tekee, amerikkalaisessa tiedelehdessä korostetaan.Opin myös, että työpaikoilla ei tarvita huippuyksilöitä, vaan tiimityöskentelijöitä. Michiganin yliopiston professorin mukaan parhaat oivallukset syntyvät yleensä kollektiivisissa ja monimuotoisissa, usein jopa keskinkertaisissa, ryhmissä. Sitä paitsi tyhmä pomo voi kuulemma olla se paras pomo.Ja jos tapanasi on velloa aamuyön tunteina vanhojen nolojen tilanteiden alhossa, kannattaa suosiolla lopettaa moinen. Ketään ei kiinnosta epäonnistumisesi, sillä muutkin mokaavat. Kuuluu ihmisluonteeseen, amerikkalaisartikkelissa kerrotaan.Suomalaisartikkeli taas paljasti, että ujous on voimavara, ei heikkous. Ujot ovat usein muita empaattisempia ja vastuuntuntoisempia, ja siksi myös hyviä johtajia.Jos luulin, että prokrastinaatiota ei voi puolustaa millään, löytyipä sillekin puolustajia. Joskus vetkuttelu on kuulemma hyvästä – ja pieneen paineen allahan hommat hoituvat tunnetusti paremmin.Ja mikä parasta, kahviakin saa nykytiedon mukaan juoda niin paljon kuin lystää.Turha murehtia siis. Kyllä elämä kantaa. Siitäkin huolimatta, että en ainakaan itse enää onnistunut nousemaan tuolilta yhden jalan varassa.Uusi stressin paikka. Tai sitten ei.