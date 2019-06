Kolumnit

Lähiöiden kurjistuminen on helppo välttää

Lähiöt kaipaavat uutta renessanssia. Lähiöitä on yli 600 ja niissä asuu miljoona suomalaista. Tutkija Mats Stjernbergin tuore väitöskirja piirtää lähiöistä synkän kuvan. Lähiöt taantuvat ja niissä on sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia. Lähiöissä kuollaan nuorena.Helsingissä tilanne on vielä melko hyvä verrattuna moniin pienempiin kaupunkeihin. Mutta Helsingissäkin pitää tehdä aktiivista kaupunkipolitiikkaa, etteivät lähiöt kurjistu.Keskeinen keino on rakentaa lähiöihin sopivassa suhteessa omistusasuntoja, vuokra-asuntoja ja näiden välimalleja. Se vähentää eriarvoisuutta asuinalueen sisällä. Tässä Helsinki on onnistunut muita kaupunkeja paremmin. Kaupungin tavoite on, että asuinalueilla tulisi olla noin 45 prosenttia omistusasumista ja loput muun muassa vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja.Helsingin lähiöissä, kuten Maunulassa, asuntojen suhde ei aina ole tasapainossa, mutta sitä yritetään korjata täydennysrakentamisen avulla. Tässä on apuna muun muassa Raide-Jokeri.Pikaraitiolinja kulkee halki lähiöiden Itäkeskuksesta Myllypuron, Oulunkylän, Maunulan, Haagan ja Pitä­jänmäen kautta Espooseen. Tärkeiden pysäkkien yhteyteen tehdään runsaasti täydennysrakentamista ja ta­voite on rakentaa niin, että jos alueella on liikaa vuok­ra-asuntoja, rakennetaan omistusasuntoja ja päinvastoin.Huonona esimerkkinä rakentamisesta toimii uusi Vallilassa sijaitseva konepaja-alue, joka valmistuu vuonna 2021. Se on tyystin kaupungin strategian vastainen. Alueelle on suunniteltu pelkästään kovan rahan asuntoja, eikä yhtään kohtuuhintaista vuokra-asuntoa tai asumisoikeusasuntoa. Ei edes hitaksia. Toivottavasti se jää poikkeustapaukseksi.