Kirjahyllyn paluu trendikkääksi on hieno asia, mutta sisustuselementti se ei ole

irjahylly on eräänlainen sivistyksen symboli. Mutta yhä harvemmassa kotitaloudessa enää löytyy kirjahyllyjä. Sisustuslehtien kuvastossa kirjahylly on ollut katoavaa kansanperinnettä. Konmaritus ja minimalistinen sisustustyyli ovat poistaneet kirjat asunnoista.Deko-lehden tuoreen artikkelin mukaan kirjahylly on tekemässä paluun ja se on sisustuselementtinä jälleen trendikäs. Hieno juttu, mutta aviisi oli sikäli väärässä, että kirjahylly ei ole sisustuselementti. Se on ikkuna muihin maailmoihin ja henkiseen kasvuun.Kirjastot ovat kovaa vauhtia siirtyneet järjestelmään, jossa ne ovat kirjojen nouto- ja palautuspaikkoja. Netistä voi etukäteen varata kirjan ja ilmoituksen saavuttua kirjan voi hakea. Suuntausta ei voi pitää mielekkäänä. Etenkin Oodin kirjavalikoima hyllyissä on surkea.Parasta kirjastoissa on se, että siellä voi kulkea hyllyjen lomassa ja selailla kirjoja. Sattumalta vastaan tulee kirjoja, joiden olemassaolosta et edes tiennyt. Vastaan tulee kirjoja, jotka avaavat uusia ja yllättäviä näköaloja.Italialainen kirjailija Umberto Eco totesi aikanaan: "Sen sijaan, että kirjaston käyttäjä joutuisi tilaamaan tarvitsemansa teokset kortiston tai tietokonerekisterin avulla, hänen tulee vapaasti saada liikkua hyllyjen välissä, valikoida ja kosketella kirjoja."Econ mukaan tuntemiemme kirjojen verukkeella löydämme tuntemattomia. Samasta syystä laaja kotikirjasto on arvokas.Viisaan lentävän lauseen mukaan huone ilman kirjoja on kuin huone ilman ikkunaa. Ilman niitä ei ole näkymiä. Siksi olen ripotellut kirjoja joka puolelle. Niitä on keittiössä, vessassa ja jopa autossa on kaiken varalta Herman Hesseä.