Kolumnit

Sankarini Jukka Virtanen

Idolini on kuollut. Sanoin joskus, että haluaisin elää Jukka Virtasen elämän. Toki ilman syöpiä ja pienemmällä alkoholinkulutuksella.Jukka Virtanen oli uskomaton multitaituri ja älyttömän mukava ukko. Ensimmäinen muistikuvani hänestä on Levyraadin juontajana puhumassa jalkapallosta. Se oli tärkeä hetki. Urheiluhullulle lapselle oli valaisevaa huomata, että joku kulttuuriaikuinen telkkarissa on kiinnostunut fudiksesta.Hienointa Virtasessa oli juuri monipuolisuus. Hän oli juontaja, käsikirjoittaja, ohjaaja, laulaja, näyttelijä, lukihäiriöinen sanoittajanero, ravifriikki ja jalkapallohullu. Tai ei sittenkään. Hienointa oli rohkeus. Hän kertoi avoimesti kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstään ja alkoholistimistaan. Virtanen nosti tärkeimpien saavutustensa listalle muun muassa taiteen valtionpalkinnon rinnalle Kupittaan mielisairaalan pingismestaruuden.Nykyään kaikki kertovat käyvänsä terapiassa, mutta Virtasen ikätoverien, 1930-luvulla syntyneiden, keskuudessa mentaalipuolen krempat olivat tabu. Hänen ja muiden pioneerien ansiosta mielenterveys nousee vielä jonakin päivänä yhtä luonnolliseksi keskustelunaiheeksi kuin polvivaivat.Kohtasin Jukka Virtasen kahdesti. Keväällä 2006 pääsin tekemään haastattelun. Kun pyysin nimmaria hänen elämäkertaansa, Virtanen kysyi ihmeissään ja ilahtuneena että ootko lukenu mun kirjan. Hän oli kuin esikoiskirjailija, joka kohtaa ensimmäisen lukijansa.Kuusi vuotta myöhemmin olin matkalla Venla-gaalaan hyvin ylpeänä saamastani kutsusta. Samalla pysäkillä jäi pois yksinäinen vanha mies. Ei tullut mentyä juttelemaan, koska tuo hauras hahmo oli liian kaukana mielikuvieni monilahjakkaasta sankarista. Niin alhainen on ihminen. Virtanen sai gaalassa Venlan elämäntyöstään. Jatkoilla useampi tuttu tuli hehkuttamaan, kuinka hauskoja tarinoita hän oli kokkareilla kertonut.