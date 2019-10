Kolumnit

Suomi pääsi vihdoin maailmankartalle somen ja revontulien ansiosta

Kun Suomi ensimmäisen kerran sijoittui ykköseksi YK:n onnellisuusraportissa maaliskuussa 2018, en kuullut uutista radiosta tai lukenut siitä netistä. Ykköstilasta kertoi minulle Maastrichtissa b&b-majoitusta pyörittävä eläkeläisrouva.”Te suomalaiset, te olette maailman onnellisimpia ihmisiä! Mikä on salaisuutenne?” hollantilaisrouva huudahti ojentaessani hänelle passini.Epäilin rouvan sekoittavan meidät tanskalaisiin, mutta kun hän kertoi kuulleensa asiasta aamulla uutisissa, uskottava se oli.Sen jälkeen samaa on tiedustellut moni muukin – kuten tarjoilija Etelä-Ranskassa, viininviljelijä Umbriassa ja hotellivirkailija Saksassa. Viimeksi aiheesta innostui vaatekaupan myyjä Glasgow’ssa. Tapaamani ulkomaalaiset tuntuvat yhtäkkiä olevan aidosti kiinnostuneita Suomesta. Onnellisuuden lisäksi he tenttaavat koululaitoksestamme. Ja revontulista.Siinä missä aiemmin moni osasi Nokian tai Angry birdsin sijaan yhdistää Suomeen ehkä vain joulupukin ja porot – eikä menestystämme jääkiekossakaan taideta tietää kuin Ruotsissa – tuntuu kuin vasta nyt meidät olisi huomattu. Kiitos somessa jaettujen paremmuusjärjestyslistojen ja revontulikuvien Suomi on viimein päässyt maailmankartalle. Ja kaikki tämä ilman maabrändiryhmiä tai muita tempauksia.Tosin olihan meillä Visit Finlandin taannoinen Rent a Finn -kampanja, joka taitavasti hyödynsi asiantuntemustamme onnellisuudessa. Kampanja, jossa matkailijoita isännöivät tavalliset suomalaiset ”onnellisuusoppaat”, on ollut kuulemma valtaisa menestys.Mutta mitä vastasinkaan vuokraemännälle, kun hän penäsi selitystä onnellisuuteemme? Mumisin hätäpäissäni, että ”me suomalaiset taidamme olla tyytyväisiä siihen, mitä meillä on, ja löydämme onnen arjesta”.Nykyään, asiaa tarkemmin mietittyäni, vastaan yhä samalla tavalla.