Kolumnit

Ovatko ostoskeskukset kestävän kaupunkikehityksen koko totuus?

H

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

elsinkiin on noin vuoden aikana avattu kaksi uutta suurta ja huomiota saanutta kauppakeskusta. Ostoskompleksit on avattu työmatkaliikenteen kannalta vilkkaimmille paikoille, eli toisin sanoen Suomen vilkkaimmat aarit on jyrätty suurien myymälöiden edestä.Pääkaupunkiseudun asukasmäärän paisuessa ostajiakin toki on yhä enemmän, mutta virallisesti Helsinki ei näytä riemuitsevan ostosvimmasta. Sen sijaan kaupungin virallisessa puheessa kaupungin nettisivuilla kaupunkilaiselämään yhdistetään eläväisten lähiöiden korttelijuhlat sekä rikkaruohojen kitkeminen taloyhtiön viljelypalstalla.Myös niin sanotun osallisuuden vahvistaminen on ollut pitkään länsimaissa muotisana julkisen hallinnon ja politiikan piirissä. Myös maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää asukkaiden ja muiden ympäristön käyttäjien osallistumisen huomioimista maankäytön suunnittelussa.Viime vuosien aikana pääkaupunkiseudulle avattavat, avatut tai laajennetut kauppakeskukset huomioiden on kuitenkin todettava, että parhaita istumapaikkoja jaettaessa kauppojen osallistuminen on huomioitu muuta kaupunkitoimintaa vahvemmin.Entä miten valtavien kauppojen rakentaminen sopii Helsingin kestävän kehityksen agendaan? Helsingin virallisen linjan mukaan kaupungin kehityksen normeja ovat tasa-arvo, hyvinvointi ja kestävyys. Viime viikolla Pasilaan avautunut puolalainen vaatekauppa uutisoi tehneensä Helsingissä heti konsernin uuden myyntiennätyksen. Taakse oli jäänyt muun muassa kahdeksan miljoonan asukkaan Lontoossa sijaitseva myymälä.Piskuinen Helsinki venyi huikeaan suoritukseen pormestari Jan Vapaavuoren avajaistwiittien siivittämänä ja osoitti näin olevansa todellakin kokoaan suurempi.