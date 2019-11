Kolumnit

Valokuvataiteen museo pitäisi brändätä uudelleen, Klik voisi olla hyvä nimi

Tallinnan

Fotografiska-­museossa on ahdasta. Museossa kuuluu monia kieliä. Väki on pakkaantunut katsomaan Jimmy Nelsonin kuvia maailmalta ja suomalaisen Pentti Sammallahden erikoisia kaupunkikuvia Helsingistä. Fotografiska on ollut tämän vuoden tapaus Tallinnassa. Siellä on käynyt neljässä kuukaudessa 200000 asiakasta. Se on Tukholman Fotografiskan tytärmuseo. Ja Tukholman Fotografiska mainostaa itseään maailman suurimpana valokuvamuseona, jonka viime vuosien asiakasmäärät lasketaan miljoonissa.Helsingin Kaapelitehdas marraskuussa. Suomen valokuvataiteen museossa on hiljaista. Kuten yleensä. Valokuvataiteen museossa kävi viime vuonna noin 30000 asiakasta, joista maksavia asiakkaita oli 18000.Miksi Tukholmassa ja Tallinnassa ollaan onnistuttu siinä, missä Helsingissä ei? Raha on helppo selitys. Museot toimivat eri resursseilla.Mutta kyse on myös brändäämisestä ja markkinoinnista. Jos Helsingissä tehtäisiin katugallup, aika moni ei tietäisi missä on Valokuvataiteen museo. Vertailun vuoksi Tukholman Fotografiskalla on Instagramissa 239000 seuraajaa, Suomen valokuvataiteen museo jää kymmenesosaan siitä.Nimi on brändäämisessä tärkeä. Museot ovat nykyään hameja, amosrexejä, artseja ja fameja. Fotografiska on paljon iskevämpi nimi kuin Suomen valokuvataiteen museo, joka voisi harkita nimen muutosta. Ehdotus: Klik. Ytimekäs ja tehokkaampi markkinoinnissa.Sisällön puolesta Kaapelitehtaan museo ei jää jälkeen Itämeren sisaristaan. Näyttelyt ovat järjestään loistavia. Parhaillaan esillä on Sakari Piipon poliittisia valokuvia ja legendaarisen Caj Bremerin kuvia. Kenties suuret kansainväliset näyttelyt puuttuvat, mutta ei ole häpeä esitellä kotimaisia tekijöitä. Suomalaisen valokuvan taso on hyvin korkea. Ihmisten ja turistien pitäisi vaan löytää paikalle.