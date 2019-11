Kolumnit

Moni haluaa nyt profiloitua vastuulliseksi, mutta sen voi ymmärtää monella tavalla

­keskuksessa Helsingissä eilen alkaneessa Slush-kasvuyritystapahtumassa on tänä vuonna kiinnitetty erityistä huomiota ympäristön ja luonnon kestävyyden teemoihin. Tapahtuman toimitusjohtaja Emma Lehikoinen otti esimerkiksi avajaisaamun puheessaan kantaa yritysten vaikuttavuuteen. Se on tervetullut näkökulma etenkin kasvuyritystapahtumassa, sillä esimerkiksi valtioiden ja yritysten talouskasvu on perinteisesti nähty haasteena luonnon kanto­kyvylle ja kulutuksen kestävyydelle.Lehikoisen mukaan jokaisen yrityksen ominaispiirteisiin kuuluu vaikuttaminen omaan ympäristöönsä. Tämän voi tulkita tarkoittavan myös sitä, että yrityksen on ymmärrettävä tämä vaikutuksensa ja täten kannettava vastuu oman toimintansa seurauksista.Monet yritykset ja organisaatiot haluavat nyt profiloitua vastuullisiksi. Ongelmallista voi kuitenkin olla se, että vastuullisuus on sana ja sanat voidaan ymmärtää ja tulkita monella tavalla. Vastuullisuus voi yrityksen näkökulmasta johtaa esimerkiksi sosiaalisen vastuullisuuden teemoihin, jolloin suomalaisten työpaikkojen säilyvyyden takaaminen nähdään vastuullisena yritystoimintana. Tällainen voi toki olla, ja usein onkin, ristiriidassa yrityksen vastuullisten ympäristötekojen maksimoinnin kanssa.Lehikoisen argumenttia vastuullisuudesta voisi noin vain soveltaa myös yksilöihin. Sinäkin olet vaikuttaja! Tosin eettisesti kestäviä kulutusvalintoja tekevä yksilö saa käyttää melko paljon aikaa valintojensa punnitsemiseen. Monimutkaisten tuotantoketjujen maailmassa kuluttajana toimiva yksilö harvoin intuitiivisesti tunnistaa, millainen toiminta johtaa esimerkiksi luonnon kantokyvyn kannalta parhaaseen toivomaansa lopputulokseen.