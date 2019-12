Kolumnit

Eduskunta on kokoontunut viidessä paikassa Helsingissä, mutta harva tietää siitä

viikolla juhlittiin itsenäisyyspäivää, ja mikä onkaan komeampi itsenäisyyden symboli kuin eduskunta. Eduskunta on kokoontunut aikojen saatossa kuudessa paikassa, mutta näitä paikkoja on muisteltu aika huonosti. Paikat vaatisivat ainakin muistolaatat seiniinsä.Eduskunnan taival alkoi VPK:n talossa, joka sijaitsi Ateneumin takana. Rakennus purettiin vuonna 1967, samana vuonna, jolloin juhlittiin itsenäisyyden viisikymppisiä. VPK:n talon tilalle nousseen rakennuksen seinässä oli muistolaatta, mutta sitä ei ole palautettu muutaman vuoden takaisen remontin jälkeen.Heimolan talossa eduskunta kokoontui vuosina 1911–1931. Sekin talo sai purkutuomion ja jyrättiin samana vuonna kuin VPK:n talo. Ikimuistoiset viisikymppiset.Heimolan talon seinässä oli muistolaatta, joka kertoi, että eduskunta kokoontui kyseisessä rakennuksessa ja hyväksyi siellä itsenäisyysjulistuksen. Talo purettiin, ja tilalle nousi uusi liike- ja toimistorakennus. Kiveen hakattu muistolaatta löytyy nykyään uuden talon kahdeksannen kerroksen aulasta.Talvisodan alussa eduskunta kokoontui kahteen täysi-istuntoon Vallilan työväentalolla. Talo purettiin muutama vuosi Heimolan ja VPK:n talojen jälkeen. Vallilan työväentalon tilalle rakennetussa talossa ei ole paikan historiasta kertovaa muistolaattaa kai koskaan ollutkaan. Satunnaisella ohikulkijalla ei ole aavistustakaan, miten historiallisessa paikassa kävelee.Kauhajoki on ainoa paikka Helsingin ulkopuolella, jossa eduskunta on kokoontunut. Siellä kansanedustajat viettivät kaksi kuukautta talvisodan aikana. Kauhajoki on sentään muistanut sota-aikaa Eduskuntamuseolla.Eduskunta voisi olla aloitteellinen ja teettää näyttävät muistolaatat jokaiseen paikkaan Helsingissä, jossa se on kokoontunut.