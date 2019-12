Kolumnit

Potkut vievät terveyden

Ihminen

on psykofyysinen kokonaisuus, sanovat. Olen aina nyökytellyt lauseelle, mutten uskonut, että se koskisi meikäläistä.Valmistin neljä vuotta todella intohimoisesti erästä tuotetta alihankkijan palveluksessa. Sitten, hetki ennen sopimuskauden päättymistä meille kerrottiin, ettei tilaaja enää halua tuotetta. Suomeksi se tarkoitti potkuja kahden viikon varoitusajalla.Toimeentulon lisäksi häipyivät työyhteisö, turvallisuuden tunne ja identiteetti. Tilalle tulivat suru, häpeä, paniikki ja raivo. Tuntui kuin joku olisi kuollut. Teki mieli lyödä. En vain tiennyt ketä. Tunteet olivat tietenkin aiheettomia, koska tilaajat tekevät rationaalisia päätöksiä ja tällainen freelance-maailma nyt vain on. Jos ei kestä sitä, kannattaa hakeutua muualle.Olen keski-ikäinen, korkeakoulutettu valkoinen heteromies keskiluokkaisesta perheestä eli maailman etuoikeutetuin ihminen. Ja näistä lähtökohdista olen onnistunut sössimään elämäni niin, että joudun kerjäämään töitä kuin almuja ihmisiltä, jotka olin kokenut vertaisikseni.Kun luulin, että itsesääli alkaa laantua, tulivat mahakivut. Heräsin yöllä outoon poltteeseen rinnassa. Pelkäsin sydäriä. Yhtäkkiä väsähdin jo pienestä kävelystä ja seisoskelu heikotti. Lääkäri kuunteli pumpun ja listasi närästyksen syiksi kahvin, alkoholin ja rasvaiset ruuat. Mitään niistä en käytä. Voimattomuutta hän ei osannut selittää.Niska jämähti, menin hierojalle, lopussa alkoi tuntua pahalta. Jäin odotushuoneeseen lepäämään, koska en jaksanut nousta. Olo vain paheni. Lopulta tärisin kuin horkassa ja palelin. Olin varma sairauskohtauksesta, mutta terveysasemalla sydänfilmi väitti, että kaikki on kunnossa. Pian tulivat verikokeet; arvot pelkkää priimaa. Tivasin lääkäriltä, mikä minua sitten vaivaa. Hän piti vastausta itsestäänselvänä. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Vieläkin tekisi mieli lyödä. Mutta ketä?