Kolumnit

2020-luvusta tulee vätysten vuosikymmen

Uusi vuosi ja vuosikymmenen vaihtuminen ovat kirvoittaneet uutismediat julkaisemaan listoja siitä, mistä 2010-luku muistetaan. Lehdissä on myös ennusteltu, miten alkanut vuosikymmen mahdollisesti tullaan muistamaan. Tässä oma arvioni.Itsensä kehittäminen ja individualismi tulevat yhä voimistumaan, mutta vastakohdat kääntyvät päälaelleen ja yksilön asiat saavat päinvastaisia merkityksiä. Tämä näkyy esimerkiksi matkustamisessa ja muodissa. Se, mitä aikaisemmin pidettiin jälkijättöisenä ja taantumuksellisena, tulee tällä vuosikymmenellä olemaan edistyksellistä, esimerkillistä ja moraalisesti hyveellistä toimintaa.Kun vielä pitkään 2010-lukua rikut-ja-tunnat usuttivat nuorisoa maailman ääriin ja viimeiset nurkkakuntalaiset haluttiin kyydittää pois uuden kansainvälisen reissusukupolven edestä, on tämä vuosikymmen paluu menneisyyteen. Viime vuosikymmenellä matkailu avarsi, tällä vuosikymmenellä on lentohäpeä.Kulutuskäyttäytymisen osalta pukeutuminen on edelleen ja myös säilyy yksilön tapana viestittää omaa yhteiskuntaluokkaansa. Muutosta tapahtuu siinä, että vaikka uusi milanolainen muoti ei vieläkään lennä Pariisin muotiviikoilta suoraan Suomisen Jussin harteille, se ei enää ole junttia vaan ekologista ja kestävää.Myös se, mitä ennen pidettiin saamattomuutena tai laiskuutena, on nyt hyveellistä ja yhteiskunnallisesti valveutunutta olemista. Osviittaa antavat muun muassa viime vuonna julkaistu Työstäkieltäytyjän käsikirja (Into) sekä Työstäkieltäytyjäliiton ulostulot. Jos työstä kieltäytyviä mutta muuten terveitä ja kykeneviä ihmisiä kutsuttiin ennen nimellä vätys, on hän tulevalla vuosikymmenellä ilmastovalveutunut ja patriarkaarisen fossiilikapitalismin vastarintataistelija.