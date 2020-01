Kolumnit

Historioitsijoiden pitäisi keskittyä enemmän tulevaan

Mikseivät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

historioitsijat ennusta enemmän tulevaisuutta? Historian tutkijat tuntevat menneisyyden kehityskulkuja. He ymmärtävät talouteen, politiikkaan ja kulttuuriin liittyviä lainalaisuuksia ja syy-seuraussuhteita. Heillä luulisi myös olevan näkemyksiä, miten asiat saattaisivat kehittyä tulevaisuudessa. Mutta historioitsijoiden panos tulevaisuuteen liittyvässä julkisessa keskustelussa on sangen vähäinen.Tunnettu saksalainen historioitsija Oswald Spengler (1880–1936) kirjoitti teoksen Länsimaiden perikato. Hän tutki menneisyyden kulttuureita ja tuli johtopäätökseen, jonka mukaan kulttuurit kulkevat omia teitään, kehittyvät tiettyyn pisteeseen ja lopulta kuolevat pois. Hän uskoi, että länsimainen kulttuuri tulee tuhoutumaan noin 200–300 vuoden kuluessa. Spenglerin mukaan kulttuurin lopun ajan merkkejä ovat muun muassa syntyvyyden väheneminen ja kaupungistuminen. Kuulostaa tutulta.Spengler oli oiva esimerkki historioitsijasta, joka ennusti tulevaa. Nykyään ääneen pääsevät lähinnä talousihmiset ja poliitikot. A-Studiossa oli hiljan keskustelu tulevaisuuden haasteista. Äänessä olivat taloustieteilijä Sixten Korkman, ex-poliitikko Jyrki Katainen, viestinnän professori Anu Kantola ja E2 Tutkimuksen johtaja Karina Jutila. Yhtään historioitsijaa ei kutsuttu studioon.Kenties historian tutkijat voivat katsoa myös peiliin. He voisivat hanakammin olla äänessä tulevaisuuskeskusteluissa. Otetaan esimerkiksi historiaan liittyviä tieteellisiä kirjoituksia julkaiseva Ennen ja nyt. Julkaisun viime vuosien numeroissa tulevaisuuteen liittyvät kirjoitukset ovat loistaneet poissaolollaan.Toki historioitsijoiden tehtävä on tutkia mennyttä, mutta tulevaisuuskeskusteluissa on selvä historioitsijoiden täytettävä aukko.