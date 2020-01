Kolumnit

Toimi Kankaanniemen ehdotus pääkaupungin siirtämisestä Jyväskylään onkin nerokas

vei pois Toimi ja sossu, kaipaan sinua salmiakkikossu. Näin runoili tuleva lastenkirjailija ja koomikko Paula Noronen lukiomme aamunavauksessa maaliskuussa 1993. Nuoren Norosen hätähuuto johtui siitä, että kehitysyhteistyöministeri Toimi Kankaanniemi (silloin vielä krist.) oli juuri onnistunut kieltämään Salmiakkikoskenkorvan myynnin Alkossa.Moni muukin vastusti Kankaanniemen päätöstä, mutta se oli täysin oikea. Valitettavasti kielto tuli minun kannaltani liian myöhään. Olin nimittäin pari viikkoa aiemmin ostanut halpaa ja helposti juotavaa salmaria vanhojentanssi-iltaa varten. Lopputulos oli se, että oksensin Hotelli Intercontinentalin juhlatilan pöydälle ja nyt koko koulu nauroi minulle enemmän kuin Norosen runolle.Reilu kuukausi sitten Kankaanniemi osoitti olevansa edelleen vedossa. Hän ehdotti, että Suomen pääkaupunki muuttaisi Jyväskylään. Ajatus on nerokas ja sen tyrmääminen kielii yhteiskuntaamme pesiytyneestä taantumuksellisuudesta. Helsinki on nimittäin ilmastollisesti täysin sietämätön paikka. Jostain syystä Kankaanniemi ei tosin tuo tätä lainkaan esille ideansa perusteluissa.Kankaanniemi ehdotti, että pääkaupungin siirtämistä pitäisi selvittää 10 000 euron määrärahalla. Summa on täysin riittämätön. Helsingissä vallitsevan ikuisen lokakuun negatiivisia vaikutuksia työtehoon, luovuuteen, liikunnan määrään, mielenterveyteen, parisuhteeseen ja ylipäänsä kaikkeen inhimilliseen toimintaan tutkimaan pitäisi perustaa oma tieteenalansa. Samalla pitäisi selvittää, riittääkö Jyväskylä vai pitäisikö pääkaupunki siirtää suoraan Utsjoelle, jotta kaupunkilaisille voitaisiin tarjota siedettävät elinolot ilmastomuutoksen edetessä. Ja, koska sekään tuskin ajan­oloon riittää, Nasan olisi ehdottomasti etsittävä avaruudesta planeetta, jossa on lunta.