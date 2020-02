Kolumnit

Mitä tehdä, jos oma kansanedustaja tai muu aikuinen häiriköi netissä?

Viime

viikkojen tapahtumien vuoksi aikuisten arkipäiväistynyt internetinkäyttö on hyvä nostaa osaksi laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. Monella meistä on myös huolta siitä, että oma vanhempi, tuttava, kansanedustaja tai muu aikuinen toimii tai kirjoittaa internetissä loukkaavasti, uhkaavasti tai muuten hankaluuksia aiheuttaen.Vaikka internet ja sosiaalinen media ovat pääosin lasten ja nuorten ympäristöjä, ei ole tavatonta, että aikuinenkin viettää jo pitkiäkin aikoja yksin tietokoneella. Aikuinen saattaa olla teknisesti hyvinkin näppärä, mutta taito ymmärtää mediaa, sen sisältöjä ja vuorovaikutusta ei kehity itsestään. Tällöin on tärkeää, että aikuisen kanssa on keskusteltu ja laadittu säännöt median käytöstä.On tärkeää, että aikuinen saa itsenäisesti omassa rauhassa tutustua internetiin. Monet internetin tai sosiaalisen median sisällöt saattavat kuitenkin hämmentää aikuista. Aikuinen saattaa provosoituessaan toimia tavalla, joka täyttää esimerkiksi kunnianloukkauksen tai muun rikoksen tunnusmerkit. Tällaisessa tilanteessa aikuiselta voi kysyä, mikä tämän omasta mielestä johti tilanteeseen, jossa aikuinen solvasi tai käytti halventavaa kieltä tai nimitystä toisesta ihmisestä.Aikuista voi myös opastaa pohtimaan, mitä tunteita internetin sisältö hänessä herättää. On myös hyvä pysähtyä ja miettiä esimerkiksi tunteita herättävän viestin tai sen lähettäjän tarkoitusperiä. Internetissä asiat esitetään monesti tahallaan kärjistäen tai tarkoituksellisen yksipuolisesti. Nuori voi esimerkiksi opastaa aikuista odottamaan, että ärripurri menee ohi, ja kertoa, ettei keskusteluun kannata osallistua ensimmäisen tunnereaktion perusteella.