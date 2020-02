Kolumnit

Asumistuki valuu liian usein sijoittajien taskuihin

Pääkaupunkiseudulla

on huutava pula asunnoista, etenkin kohtuuhintaisista asunnoista. Uusia asuntoja valmistuu muttei riittävän nopeasti, jotta hinnat pysyisivät kurissa. Esimerkiksi Kallion ja Sörnäisten alueella vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinnat liikkuvat 7 000 euron hujakoilla.Samaan aikaan nuoria valmistuu oppilaitoksista epävarmaan työelämään. On pätkätöitä ja projekteja, nollatuntisopimuksia ja työttömyyttä. Yhä useampi lykkää ensiasunnon ostamista. Vuonna 2006 alle 35 000 henkeä osti ensiasunnon, vuonna 2018 enää noin 22 000. Monet lykkäävät asunnon ostoa pakon sanelemana. Joko palkka on niin pieni tai työsuhde epävakaa, etteivät tulot riitä asunnon hankintaan ja siihen tarvittavaan pääomaan. Etenkään täällä Helsingin seudulla.Kehitys johtaa siihen, että nuoretvalitsevat yhä useammin vuokra-asumisen ja asunnot päätyvät asuntosijoittajien käsiin.Vuokra-asuminenkin on Helsingissä kallistunut hurjasti. Pienen yksiön vuokrat ovat 650–850 euroa. Monet pätkätyöläiset ja pienipalkkaiset joutuvat tukeutumaan asumistukeen. Ja asumistuki valuu suoraan asuntojen omistajille eli asuntosijoittajille. Tällä tavoin verovaroin tuetaan asuntosijoittamista. Tilanne on hullunkurinen. Miten tähän on ajauduttu?Mitä asuntojen hinnoille ja vuokrille tapahtuisi, jos asumistuki lakkautettaisiin kokonaan? Siirtymäaika olisi monilta osin hankala, mutta pidemmällä aikavälillä se saattaisi tervehdyttää asuntomarkkinoita. Asukkaiden maksukyky olisi huonompi, joten voisi ajatella, että asuntojen vuokrat laskisivat ja samalla asuntojen hinnat. Tällöin asuntoihin pääsisi yhä useampi käsiksi – sijoittajien lisäksi.