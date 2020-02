Kolumnit

Tuleeko nyt muotiin sanonta ”en on fasisti, mutta…?”

nuorten eronnut varapuheenjohtaja Toni Jalonen kertoi olevansa fasisti. Jotenkin se tuntui raikkaalta. Koko elämäni ajan fasisti on ollut haukkumanimi. En muista, että yksikään aikalaiseni ennen Jalosta olisi ilmoittautunut fasistiksi.Monet ovat toki viime vuosina puhuneet ja toimineet kuin fasistit, mutta sanoneet olevansa ihan muuta. Jalosesta tuli mieleen kaverini, joka teininä julisti ylpeästi olevansa rasisti. Sen jälkeen olen kuullut monen sanovan vain: en ole rasisti, mutta... Tuleeko nyt muotiin sanonta en on fasisti, mutta…?Toni Jalonen korostaa, ettei ihaile Benito Mussolinia. Sen sijaan hän pitää fasismin hyvinä puolina voimakasta kansallistunnetta ja vahvaa johtajuutta, koska kokee vahvan johtajan tehokkaammaksi kuin demokraattisesti valitun hallituksen. Kuulostaa ihan tämän päivän kansallismieliseltä Unkarilta, jossa vahva johtaja Victor Òrban on sementoinut valtansa ottamalla tiedotusvälineet haltuunsa, kurittamalla kansalaisjärjestöjä ja riippumatonta tutkimusta sekä romuttamalla oikeusvaltion.Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan puolueessa ei ole sijaa fasistiselle ajattelulle. Sattumalta juuri sama Jussi Halla-aho on puolustellut Unkaria ja arvostellut Suomea siitä, että ”hallitus ja melkein kaikki puolueet ovat olleet hyvin aggressiivisia Unkarin suhteen”.Pahoittelen, että käytin Jalosen fasistipuheista ilmaisua raikas. Tietenkin tuollaiset puheet ovat pelottavia. Silti on mielestäni vähemmän pelottavaa sanoa suoraan olevansa fasisti kuin flirttailla fasismin kanssa ja todeta sen jälkeen, että puolueessamme ei ole sijaa fasismille.Haluaisin ajatella, että Jussi Halla-aho on vain poikkeuksellisen taitava poliitikko, jonka nerokas retoriikka vaikuttaa huolestuttavalta ainoastaan, koska sitä ei ole suunnattu minulle. Silti minua pelottaa, mitä tapahtuu, jos hänestä tulee Suomen seuraava pääministeri.