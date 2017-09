Mielipide

neljä tuhannesta ylipainoisesta saa hoitoa laihduttamiseen. Se, että ihminen hakeutuu terveysasemalle ja pyytää apua kilojen pudottamiseen, on jo iso askel ja kertoo motivaatiosta.Helsingin kaupungin terveyskeskuslääkäreiltä on kuitenkin lähes mahdoton saada lähetettä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lihavuuskeskukseen ja keväällä avattuun nettipohjaiseen Painonhallinta­taloon, vaikka lähetekriteerit täyttyisivät.Jos ylipainon taustalla on mielenterveyden häiriöitä, avun saaminen vaikeutuu entisestään. Monella juuri neuroleptit eli psykoosilääkkeet ovat ylipainon alku ja juuri: ne tunnetusti lisäävät ruokahalua, ja paino nousee helposti useita kymmeniä kiloja. Nykyisin tämä potilasryhmä on terveydenhuollon paarialuokka, unohdettu kansa, jonka oikeuksia hoitoon kukaan ei puolusta. Tiedetään, että mielenterveyspotilaiden fyysisten sairauksien hoitoa laiminlyödään, ja heidän elinikänsä on 10–20 vuotta muuta väestöä lyhyempi.läheiseni tukena terveyskeskuslääkärin vastaanotolla keväällä. Läheiseni ylipaino on kertynyt neuroleptilääkityksestä, ja liitännäissairaudeksi on noussut vakava uniapnea.Nuori terveyskeskuslääkäri ei suostunut kirjoittamaan lähetettä Lihavuuskeskukseen. Toiveena oli päästä ryhmään, jossa sitoudutaan erittäin vähäkaloriseen dieettiin. Lähetteen kriteerit täyttyivät, sillä läheiseni paino­indeksi oli kriteeristön rajalla, kun uniapnean diagnoosi otettiin huomioon.Naislääkäri osoitti halveksuntaa hipovaa asennetta lähes ikäisensä nuoren kykyyn ja motivaatioon laihduttaa. ”Vai olet sinä lihottanut itsesi roskaruualla ja herkuilla.” Omaista pyydettiin poistumaan huoneesta, eikä lähetettä herunut, vaikka siihen olisi ollut oikeus. Näin ammuttiin alas yritys hoitaa uniapneaa kiloja pudottamalla.Yksittäinen ravitsemusterapeutin tapaaminen ei pitkälle kanna, kun tarvitaan yksilöllistä ja pitkäjänteistä tukea.Lihavuuskeskuksen ylilääkäri, professori Kirsi Pietiläinen on nostanut Helsingin kaupungin nihkeän lähetekäytännön esille eri yhteyksissä. Häntä harmittaa, että potilaat jätetään heitteille.