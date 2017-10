Mielipide

Parikymmentä vuotta sitten tein ruokavaliossani täyskäännöksen ja jätin viljat pois – nyt 84-vuotiaana vointin

vuotta sitten tein ruokavaliossani täyskäännöksen ja heitin romukoppaan lähes kaikki silloisen ruokapyramidin pohjana olevat viljatuotteet, joista piti koostua suurin osa päivittäisen energiansaannin hiilihydraateista.Vaihdoin viljatuotteet matalaenergisiin kasviksiin, marjoihin ja hedelmiin. Pyrin siihen, että päivittäi­sestä energiansaannistani hiilihydraattien osuus on 40 prosenttia. Niistä kolme neljäsosaa on kasviksia, hedelmiä ja marjoja, ja yksi neljäsosa viljatuotteita. Rasva on pehmeää ja ­proteiini vähärasvaista. Niiden yhteinen osuus on 60 prosenttia, puoliksi kumpaakin.Ruokavalioni on niukahko mutta monipuolinen. Pyrkimyksenäni on lopettaa syöminen, kun olen 80-prosenttisesti kylläinen.Viina, tupakka, sokeri, suola ja transrasvat rapauttavat terveyttä eniten. Suolaa ihminen tarvitsee muutamia grammoja päivässä. Lisättyä sokeria en ole käyttänyt lähes 60 vuoteen. Ruokavalion muutoksen ansiosta painoni putosi 20 kiloa, ja ­vereni kolesteroli- ja glukoosi­arvot kohentuivat huimasti. Olen lähes 85-vuotias ja ikääni nähden kohtalaisessa fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa.Kyse on insuliinin hallinnasta. Hiilihydraatit vilkastuttavat insuliinineritystä. Proteiinit vähemmän. Rasvat eivät vaikuta insuliinineritykseen lainkaan. Tutkimukset osoittavat, että ­sydän- ja verisuonisairauksien aiheuttama kuolleisuus noudattaa veren insuliinin määrään perustuvaa U-kirjaimen muotoista käyrää. Kun veren insuliinipitoisuus on liian pieni tai vastaavasti liian suuri, kuolleisuus lisääntyy.Länsimaisen lääketieteen isänä pidetyn Hippokrateen yli 2 000 vuotta vanha tautioppi panee suuren arvon terveille elämäntavoille, ruumiin harjoituksille ja ruokavaliolle. Hänen kerrotaan sanoneen, että ”ruoka olkoon lääkkeemme ja lääke ruokamme”.