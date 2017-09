Mielipide

Leikin mielikuvitus­leikkiä, jossa jouduin opettelemaan vaikeaa ja outoa kieltä – uudessa kotimaassani Pällist

mielikuvitusleikkiä, että olisin aikuinen maahanmuuttaja. Minulla olisi edessä kotoutuminen uuteen kotimaahan. Kieli on tähän tärkein avain.Saavuin vuosi sitten uuteen kotimaahani Pällistaniaan. Pällistania sijaitsee Siperian naapurina lähellä Jäämerta. Kansa ja kieli ovat hieman arkaaisia, vain viisi ja puoli miljoonaa ihmistä puhuu oudon kuuloista pällin kieltä, jota kukaan muu maailmassa ei ymmärrä. Kaikki asioiden hoitaminen ja kanssakäyminen tapahtuu verkossa.Pällin kielen oppimisessa minulla on yhä suuria vaikeuksia, vaikka olenkin suomalaisena opiskellut vieraita kieliä ja käynyt kansainvälisesti vertaillen paljon koulua. Pällin kieli kuuluu harvinaiseen kieliryhmään, pälliläis-inuitilaisiin kieliin.Pällin kielen sanat eivät muistuta muiden kielten sanoja, ja lainasanojakin on vähän. Lisäksi sanoilla on monta erilaista ­vokaalipituutta. Kissa on pööki ja takapuoli on pöööki. On vaikea erottaa kahta vokaalia kolmesta, koska suomessa ei tuota eroa ole, yrittäkääpä vaikka ­itse! Kun eläinlääkärissä yritin selittää kissani vointia, minut ohjattiin yleislääkärin vastaanotolle.Pällin kielen rakenne on muista kielistä poikkeava. Suomen kielessä sana ”vesi” voi olla esimerkiksi muodoissa ”Juon vettä, uin vedessä, hyppään ­veteen”. Jollen opiskele kielen logiikkaa, opiskelen yhden sanan sijasta monia sanoja ulkoa. Ihan vain, jotta edes ymmärtäisin mitä puhutaan. Pällin kielessä on samoin.Vaikka kieli on vaikea, opettaja osasi hyvin selittää kielen logiikan. Olen kuullut, että kielioppia eli kielen logiikkaa ei saisi enää opettaa, vaan kieli tulisi oppia korvakuulolta esimerkiksi ammatillisen oppimisen yhteydessä. Sekin on ehkä mahdollista, mutta kestää aikuiselta ainakin vuosikymmenen. Aikuinen ei opi kieltä samalla tavoin kuin pieni lapsi.Kaverini Maryam on käynyt vain kaksi vuotta koraanikoulua kotimaassaan. Hän ei osaa kirjoittaa omaa äidinkieltäkään kunnolla. Maryam oppi juuri ­sanomaan henkilötietonsa ja kirjoittamaan osoitteensa, kun vaihtoehtoina olivat ammatti­opinnot tai Palvelualojen sanastoa -kurssi. Ajatellaan, että kielen oppiminen nopeutuu, kun sitä ei opeteta.Opettajat eivät ole enää koulutukseltaan kielenopettajia, jottei heille tarvitsisi maksaa opettajan palkkaa. Eivät he osaisi pällin kielen periaatteita ja ­logiikkaa opiskelijoille selittääkään. Yksityiset firmat kouluttavat halvalla, mutta säästääkö Pällistania?Minun pitäisi nyt vuoden pälliä opiskeltuani selvitä ammatillisista tai korkeakouluopinnoista sekä työllistyä pällin kielellä.Olisin kirjoittanut tämän Pällistanian Sanomiin, mutta auttavaankin pällinkieliseen mieli­pidekirjoitukseen vaadittaisiin vielä ainakin parin vuoden kieliopinnot. Enhän erota vielä edes kissaa takapuolesta.