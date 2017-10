Mielipide

Ei ihme, että veronkierto on voimissaan – Helsingissä verottajan puheille joutuu jonottamaan kolme tuntia

En yhtään ihmettele, jos Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla harmaa talous ja veronkierto ovat voimissaan. Yksi suuri syy tähän on varmasti se, että verottajan puheille ei pääse!



Kluuvissa on pääkaupunkiseudun ainoa ”palvelupiste”. Siellä jonotusaika on joka päivä keskimäärin kolme tuntia. Onko tämä jotain palvelua vai ihmisten kyykyttämistä? Palvelutiskejä on 15 mutta työntekijöitä vain neljä. Palkatkaa tiskit täyteen työntekijöitä ja palvelkaa kansalaisia!



Arja Salo



järjestösihteeri, Helsinki