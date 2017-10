Mielipide

Sairaudesta toipuva ja rahasotkunsa selvittänyt lapsemme ei pääse eroon edunvalvonnasta

Meillä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

on jo aikuinen lapsi, joka on kärsinyt syömishäiriöstä. Lisäksi hän on ollut vakavasti masentunut ja sotkenut raha-asiansa aikoinaan niin, että hänellä on edunvalvoja.Lapsemme on saanut erinomaista hoitoa. Jos hän ei olisi päässyt erikoistuneelle syömishäiriöklinikalle, tokkopa hän olisi hengissä. Hoito oli kallista, eikä meillä vanhemmilla 1990-luvun laman uhreina ollut mahdollisuutta osallistua kustannuksiin. Niinpä sekä me vanhemmat että lapsemme olemme kiitollisia yhteiskunnalle hoitojen kustantamisesta.Kun lapsemme on nyt alkanut toipua, hän haluaa maksaa takaisin yhteiskunnalle saamaansa hyvää. Se ei tunnu onnistuvan. Kun lapsemme halusi palata työelämään, häntä hoitava lääkäri suositteli työn sijasta siirtymistä psykiatriselle päiväpoliklinikalle.Lapsemme piti päänsä. Voimat eivät riitä vielä kokopäivätyöhön, ja vain keikkatöitä on tarjolla pitkän tauon vuoksi. Tässä vaarana on pudota kannustinloukkuihin. Oletimme, että edunvalvonta olisi osannut varoittaa niistä. Kävi ilmi, ettei edunvalvoja edes ymmärrä keikkatyön käsitettä.Nyt lapsemme on selvittänyt raha­sotkunsa ja haluaa eroon edunvalvonnasta, joka aiheuttaa hänelle ylimääräistä huolta. Pois ei näytä pääsevän. Lääkäri ei puolla, ja edunvalvoja kieltäytyy ottamasta kantaa.Vaikutelmaksi viime kuukausina on jäänyt, että mitä pidemmälle paraneminen edistyy, sitä enemmän järjestelmä panee kapuloita rattaisiin. Jos lapsemme haluaa osaksi veroja maksavaa yhteiskuntaa, hänen on hypättävä pois tukijärjestelmästä ja yritettävä jaksaa kokopäivätöissä.