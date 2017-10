Mielipide

Ehkäisypillereitä ei kannata jakaa nuorille kuin ilmaisia ämpäreitä

Raumalla

ehkäisyneuvolassa työskentelevät terveydenhoitajat tekivät kuntalaisaloitteen maksuttoman ehkäisyn saamisesta kaikille sitä haluaville alle 20-vuotiaille. Nuoret ovat voineet saada ilmaisia e-pillereitä ja kondomeja syksystä 2011 lähtien.Päätös on vähentänyt raskauden keskeytyksiä. Myös seksitaudit ovat vähentyneet. Kokemus oman kehon hallinnasta lisää siis muuta elämänhallintaa.Helsingissä tehtiin kaivattu päätös maksuttomasta ehkäisystä. Valitettavasti muuta yhteistä Rauman esimerkin kanssa Helsingin tilanteessa ei ole.Helsingissä työskentelee keskitetyssä ehkäisyneuvolassa vain muutama terveydenhoitaja. Noin 40 000 asukkaan Raumalla terveydenhoitajia on ­kaksi, molemmilla on myös seksuaalineuvojan koulutus. Raumalla on varattu tunnin konsultaatiokäynti jokaiselle uudelle asiakkaalle ennen ehkäisyn aloitusta. E-pillereiden aloitusta pitäisikin edeltää käynti sek­suaaliterveyteen erikoistuneen terveydenhoitajan luona. Tällöin nuori sitoutuu käyttämään ehkäisyä paremmin.Britanniassa teiniraskauksien määrä on maksuttomasta ehkäisystä huolimatta lisääntynyt. Saarivaltiossa nuoret eivät saa valistusta ehkäisyn käyttämiseen liittyvistä yksityiskohdista, kuten mitä e-pillerit ovat, miten ne toimivat ja millaisia sivuvaikutuksia niistä voi seurata; ja että e-pillereillä ehkäistään vain ei-toivottuja raskauksia ja seksitautien ehkäisemiseen tarvitaan myös kondomia.Helsinkiin pitäisi saada kattava ehkäisyneuvolatoiminta äitiys- ja lastenneuvoloiden yhteyteen. Myös asiaan perehtyneitä terveydenhoitajia pitäisi palkata lisää. Ilman kokonaisvaltaista ehkäisyneuvontaa maksuttomien e-pillereiden jako ”terkkareiden ovelta” tulee kalliiksi. E-pillerit eivät ole ilmaisämpäreitä, joita käytetään ilman pätevää tietoa. Aborttien lisääntyminen tuskin on kenenkään intresseissä.