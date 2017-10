Mielipide

Olen vuosien varrella säästänyt kahdelle alaikäisille lapselleni 10–20 euroa kuukaudessa rahastoihin. Jouduin työttömäksi keväällä 2014, ja sairastuin loppuvuonna 2015. Nyt olen työkyvyttömänä eli kuntoutustuella.



Olen tämän vuoden heinäkuusta asti hakenut Kelalta perustoimeentulotukea, koska laskurin mukaan olen siihen yksinhuoltajana oikeutettu: eläkeyhtiöstä eläkkeeni on bruttona 893 euroa ja Kelalta 242 euroa, lisäksi saan asumistukea, lapsilisää ja elatustukea.



Lasten rahastoissa on yhteensä noin tuhat euroa. Tämän Kela laskee lasten tuloksi. Kela on pyytänyt rahastojen realisointia, koska ne lasketaan mukaan perheen tuloihin. Toinen lapsista ajaa ensi vuonna ajokortin, ja raha on tätä varten. Mikä on se summa, joka lasten rahastossa tai tilillä saa olla, ettei siihen puututtaisi?



Olen ajautunut tilanteeseeni tahtomattani, ja olen taloudellisen avun tarpeessa. On turhauttavaa joutua taistelemaan oikeuksistaan.



Elämään väsynyt