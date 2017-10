Mielipide

Yönmustat ninjapyöräilijät, tehkää muutaman kymmenen euron sijoitus!

Syyspimeys

on jälleen yllättänyt pyöräilijät. Aamun työmatkaliikenteessä on jo varsin pimeää etenkin sadesäällä, samoin kuin alkuillallakin.Tein silmämääräistä liikennetarkkailua Helsingissä suositulla Kuusisaaren reitillä ja Meilahden–Töölön suunnalla. Havaintojeni mukaan lähes kaksi kolmasosaa pyöräilijöistä ajaa joko ilman etuvaloa tai valo on niin kehno, ettei se näy mihinkään.Ilahduttavaa sen sijaan on se, että runsas kolmannes pyöräi­lijöistä on asentanut polku­pyöräänsä erittäin kirkkaan ja hyvin erottuvan etuvalon.Ninjatyylin mukainen musta väri on pitänyt pintansa syksyn suosikkivärinä – myös pyöräilijöiden vaatetuksessa. Kun heijastimiakaan ei käytetä, valot­tomat pyöräilijät erottuvat pimeässä heikosti. Kun nämä pyöräilijät ajavat varsin vauhdikkaasti, heidän onnettomuusriskinsä on moninkertainen kunnollisia valoja käyttäviin pyöräilijöihin verrattuna.Ninjapyöräilijät, tehkää ihmeessä muutaman kymmenen euron sijoitus ja hankkikaa pyöräänne kunnollinen etuvalo!