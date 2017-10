Mielipide

Korvikemaitoa antavat naiset ovat kunnon äitejä – joudumme kuulemaan asiattomia kommentteja

Esikoisemme

Naistenklinikalla

Imetys

Imetysmyönteisyyden

Minulla

syntyi ­alkuvuodesta vaikeista raskauskomplikaatioista johtuen sektiolla, hieman ennen­aikaisena ja heiveröisenä. Neuvolan perhevalmennuksen keskeisin aihe oli ollut rintaruokinnan tärkeys. Mahdollisia imetysvaikeuksia ei otettu puheeksi lainkaan.ammattitaitoiset kätilöt neuvoivat imetysotteet ja rintojen pumppaamisen. Mieheni osallistui vauvanhoitoon ja kannusti imettämään.Vauva viihtyi rinnalla, vaikka maitosaalis jäi laihaksi. Nautin kotikaljaa, imetysteetä ja sarviapilaa. Imetin ja pumppasin säännöllisesti viikkoja ja kuukausia, mutta vauvani pää­asiallinen ravinto on ollut äidin­maidonkorvike.Hän on kas­vanut hyvin, on terve ja iloinen sekä saa läheisyyttä ja huomiota. Mieheni on voinut ottaa vastuuta vauvanhoidosta kokonaisvaltaisemmin kuin imettävän äidin puoliso.on luonnollisin tapa ruokkia vauvaa. Joskus se ei kuitenkaan onnistu. Syitä tähän on monia: esimerkiksi äidin käyttämä lääkitys, fysiologiset syyt ja vauvan syntyminen keskosena. Jos äiti on hyvin väsynyt joko henkisesti tai fyysisesti tai hänellä on vauvan lisäksi muitakin suita ruokittavana, kenties ei ole mahdollista olla vauvan kanssa sohvalla rauhaisasti viikkokaupalla tai pakko­imettää yötä päivää. Silloin energia kannattaa keskittää muihin äitiyden osa-alueisiin ja vauvan rakastamiseen.Imetysmyönteisyys on tärkeä asia, mutta sen ei tarvitsisi merkitä korvikekielteisyyttä. Olen sosiaalisessa mediassa verkostoitunut muiden korviketta lapsilleen antavien äitien kanssa, ja iso osa meistä on saanut ­asiattomia ja jopa vihamielisiä kommentteja sekä läheisiltään että tuntemattomilta, jotka eivät edes tiedä syytä siihen, miksi pulloruokintaan on päädytty.Jotkut välttelevät leikkipuistojen vauvakerhoja ja lastenkutsuja ikävien kommenttien takia. Jotkut ovat saaneet tuomitsevaa kohtelua myös terveydenhuollon palveluita käyttäessään. On huvittavaa, että julki-imetys saa paljon kritiikkiä, mutta niin saa julkinen pulloruokintakin.nimissä neuvoloissa ei aina anneta pulloruokintaan liittyviä neu­voja eikä edes kerrota, mistä ­oikeaa tietoa saisi. Tiedän, että tästä syystä monta vauvaa ruokitaan epähygieenisesti ja joitakin myös liian pienin annoksin.Lapsestani ei tule koulu­kiusattu, eikä hän tule pitämään minua surkeana äitinä ainakaan siksi, että en ole voinut täys­imettää. Tunnen pari eläkeikäistä, jotka ovat kasvaneet terveiksi ja työtätekeviksi kansalaisiksi ties millä kauralimalla ja lehmänmaidolla. Esimerkiksi Ranskassa ja Irlannissa äidinmaidonkorvikkeen käyttö on enemmän sääntö kuin poikkeus, mikä ei tietenkään ole ­tavoiteltavaa. Näissäkin maissa vauvoista kasvaa kelpo ihmisiä.on mahdollisuus valita vauvalleni sopivat äidin­maidonkorvikkeet ja tuttipullot monen luotettavan tuotteen joukosta. Toivoisin, että saisin tehdä sen hyvällä omallatunnolla, koska me imettämättömätkin naisetkin olemme kunnon äitejä, joiden vauvat saavat huolenpitoa, syliä ja ravintoa.