Seksuaalinen ahdistelu parisuhteessa on tabu

osa avioliitoista on seksuaalisen ahdistelun tyyssijoja. Romanttisen alun jälkeen suhteeseen astuu arki ja seksi vähenee. Useimmiten tästä kärsii enemmän mies, ja korjatakseen tilannetta hän aloittaa puolison seksuaalisen ”jahtaamisen” ja ahdistelun. Aluksi se on kenties pyyntöjä ja huomauttelua, myöhemmin keinot kovenevat.Mies ajattelee hyväilevänsä, mutta nainen kokee sen omaan henkilökohtaiseen tilaansa tunkeutumisena, ikävänä hipelöintinä tai puristeluna. Pahimmillaan nainen joutuu puolisonsa raiskaamaksi.Avioliitossa ja parisuhteessa molemmat puolisot päästävät toisen ihmisen lähelleen ja koskettelemaan henkilökohtaisia intiimejä alueitaan. Miehen seksuaalisiin tarpeisiin suhtaudutaan kuin alkukantaisena viet­tinä, jota ei voi kahlita ja johon miehellä itsellään ei ole mahdollisuutta tahdonalaisesti puuttua.Avioliitossa varsinkin nainen usein menettää oikeuden päättää oman kehonsa käytöstä. Nainen on käytettävissä puolisonsa ja lastensa tarpeisiin ja sillä selvä. Monta kertaa tämä johtaa puolisojen välillä ikäviin keskusteluihin puutteesta ja saamisesta. Nainen on pihtari, kun ei lämpene puolison seksuaalisille kosketteluille.Seksuaalinen ahdistelu ja naisen oikeus omaan kehoonsa ­avioliitossa on niin suuri tabu, ettei siitä ole uskallettu edes ­puhua. Oikeasti miehellä ole ­mitään eläimellistä seksiviettiä, joka pitää saada purettua puolisoon tai muihin läheisiin.