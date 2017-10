Mielipide

Feministinen itsepuolustus kouluihin

Ei riitä, että tiedostamme ahdistelun ja sukupuolittuneen väkivallan olevan ongelma yhteiskunnassamme. Meidän on tehtävä konkreettisia asioita sukupuolittuneen väkivallan lopettamiseksi.



Feministinen itsepuolustus tarjoaa työkaluja, joilla jokainen ei-itsensä-mieheksi-kokeva voi ymmärtää omia oikeuksiaan ja rajojaan. Koulutus tarjoaa myös syvemmän sosiaalisen pohdinnan tasa-arvosta yhteiskunnassa. Feministinen itsepuolustus opettaa, että sinulla on oikeus ottaa tila haltuusi ja oikeus esimerkiksi huutaa, kun joku koskee sinuun ilman lupaa. Feministiseen itsepuolustukseen kouluissa kuuluu myös miehille suunnattu koulutus rajoista.



Feministisen itsepuolustuksen tavoite on kehittää yksilöä ilmaisemaan itseään. Tämä tapahtuu rikkomalla perinteisiä sukupuolirooleja, joissa etenkin tytöt kasvatetaan olemaan hiljaa ja kiltisti.



Ruotsissa Uumajan ja Göteborgin kaupungit ovat ottaneet feministisen itsepuolustuksen osaksi koulujen opetussuunnitelmia.



Hanna-Marilla Zidan



puheenjohtaja, Vasemmistonuoret