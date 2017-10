Mielipide

siirtyi tänä syksynä päiväkodista esikouluun täynnä intoa oppia ”vaikeita asioita”. Myös minä äitinä olen joutunut käymään läpi ­vaikeita asioita huomatessani, miten surkeat resurssit Itäkeskuksen alueen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on.Eskarin työntekijät ovat onneksi ammattitaitoisia. Resurssien riittämättömyys ja esiopetuksen arvostuksen vähäisyys ilmenee monessa asiassa, kuten siinä, että vanhempia epäsuorasti kannustetaan ottamaan lapsilleen ylimääräisiä vapaapäiviä esiopetuksesta. Vasta yli kahden viikon poissaoloista pyydetään ilmoittamaan, kun muissa Stadin eskareissa jo viikon poissaoloa on anottava ­kirjallisesti.Jo paljon ennen sulkeutumis­aikaa lapset siirretään ulkoa päiväkodin eteiseen ”alueesta johtuvista turvallisuussyistä”. Minulle ei ole kerrottu, mitkä riskit lastani ulkona uhkaavat. Käytännössä tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että lapsi viettää pahimmillaan viisi tuntia viikossa eteisessä hakijaa odotta­massa. Kotiinlähtökin viivästyy, kun pukeminen aloitetaan vasta hakijan tultua paikalle.Esikoululaisten ulkoilua on rajoitettu myös päiväsaikaan. Se on johtanut siihen, että esi­opetussuunnitelman edellyttämä ulkoilumäärä ei aina täyty.Eriarvoisuudesta kertoo lisäksi se, että kun muut helsinki­läiset esikoululaiset opiskelevat vieraita kieliä, vierailevat Korkeasaaressa, käyvät uimakoulun tai lähtevät lähiöstä käve­lylle Kaivopuistoon, itäkeskuslaiset eskarilaiset tekevät retken 50 metrin päässä sijaitsevalle hiekkakentälle.Syysloman aikana varahoito järjestetään päiväkodissa, mikä kertoo, että resurssipula ei rajoitu vain kyseiseen esikouluun. Varahoitopaikassa ei ole entisen työntekijän mukaan ilmanvaihtoa, sisätilat ovat pitkälti 1970-lukulaisessa alku­peräiskunnossa, ja ikkunat sekä ulkoseinät ovat täynnä tägejä ja töherryksiä.Kunnallisveroprosentti ja varhaiskasvatusmaksut ovat samat koko kaupungissa, mutta puotinharjulaisen on vietävä lapsensa hoitoon läävään, jonne punavuorelainen ei jalallaan ­astuisi.