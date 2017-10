Mielipide

Päiväkodin johtaja ehdotti minulle äitinä osa-aikatyötä – kehotukset olla hakematta päivähoitopaikkaa tuntuvat

Helsinki

päätti viisaasti ­olla rajaamatta päivähoito-oikeutta. Niin sanottu subjektiivinen päivähoito-oikeus lähtee siitä, että perheet päättävät itse, minkälaista päivähoitoa lapselleen hakevat. Valitettavasti käytäntö osoittaa, että tämä periaate ei toteudu Helsingissä.Viime keväänä kokoaikaista päivähoitopaikkaa lapsellemme hakiessamme saimme puhelun, jossa päiväkodin johtaja ehdotti minulle perheemme taloudellisesta tilanteesta mitään tietämättä osa-aikatöitä. Puhelun ­aikana koin muutakin painostusta olla hakematta paikkaa, jota olimme päättäneet hakea. Tämän jälkeen olen kuullut, ­että muutkin vanhemmat ovat saaneet samanlaisia puheluita.Luin tuoreen palautteen asiasta kaupungin sivuilta. Palautteeseen vastanneen varhaiskasvatuksen aluepäällikön mukaan päiväkotien johtajien tehtävänä on käydä keskustelua perheen tilanteesta ja tarjota eri palveluvaihtoehtoja. Tämä osoittaa sen, ettei subjektiivisen päivähoito-oikeuden periaatteita tunneta eikä vanhempien tunnetta painostuksesta oteta vakavasti.Viime vuosina varhaiskasvatuksen merkitys lapsen kehi­tykselle on saanut kiitettävästi huomiota. Nyt myös lähipäiväkodin merkitys on tunnustet­tava. Helsingissä olemme yhä useammin tilanteessa, jossa lapsi saa päiväkodin kaukaa kotoa. Mekin saimme sen monen bussipysäkin päästä. Tällöin menetetään hyöty, jonka lapsi saa, kun hän tutustuu oman asuinalueen lapsiin. Lähipäiväkoti tarjoaa parhaat edellytykset sille, että varhaiskasvatuksesta tulee osa koulupolkua ja koulun aloittaminen on lapselle helpompaa.Vanhemmille soittelevia päiväkotien johtajia ei voi päivähoidon tilanteesta syyttää, mutta painostus ei silti ole oikein.Nyt kun kokoomuksen aloitteesta kaupungissa keskustellaan verojen leikkaamisesta, on käytävä keskustelu palvelujen tilanteesta. En halua leikata ­verojani. Sen sijaan, että keskituloisena saan runsaat kymmenen euroa enemmän kuussa ­rahaa, haluan päivähoidon tilanteen kuntoon – vanhustenhoidosta ja mielenterveyspalveluista nyt puhumattakaan.