Mielipide

En ole puuttunut esimieheni harjoittamaan seksuaaliseen häirintään – olenko minäkin syyllinen?

Keskustelu

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

seksuaalisesta häirinnästä on voimistunut mediassa viime aikoina. Suurimpia kärsijöitä ovat välittömät uhrit, mutta välillisesti ongelma saastuttaa kokonaisia yhteisöjä.Olen yli kolmekymppinen korkeasti koulutettu mies. Pari viime vuotta olen työskennellyt asiantuntijana pienessä yrityksessä, joka itseni ja esimieheni lisäksi työllistää vain satunnaisia määräaikaisia työntekijöitä.Olen kokenut työni merkittävänä ja motivoivana. Työn luonteen vuoksi työyhteisön ­sisäinen viestintä on intiimiä, suoraa ja ehdottomaan luottamukseen perustuvaa.Työyhteisössä on kuitenkin vakava ongelma: esimieheni harjoittama seksuaalinen häirintä. Rasvaa tihkuva sanailu on kohdistunut sekä yrityksen palveluksessa olleisiin määräaikaisiin naispuolisiin työntekijöihin että asiakkaisiin. Olen joutunut todistamaan tytöttelyä, ulko­näköön kohdistuvaa asiatonta kommentointia ja seksuaalis­sävytteistä vitsailua. Tiedän, ­että nämä kommentit on myös koettu häirintänä.Seksistinen ja vihjaileva puhe on paitsi kamalaa uhrille myös uuvuttavaa sitä sivusta voimattomana seuraavalle. Tilanteet aiheuttavat valtavaa myötä­häpeää, kiukkua ja turhautuneisuutta. Olen tuntenut myös syyllisyyttä siitä, etten ole voinut puuttua ahdisteluun. Pohdin usein, olenko itsekin hiljaisena sivustakatsojana tosiasiassa syyllinen häirintään.Työpaikkani tiukka hierarkia on kuitenkin tarkoittanut, ettei esimiehen tekemisiin ole puuttumista. On tehty selväksi, että johtaja on johtaja. Olen itsekin joutunut toisinaan väheksyvän pojittelun kohteeksi. Pelkään, että ongelmiin reagointi vaarantaisi työpaikkani ja elantoni, mikä nykyisessä talous­tilanteessa tuntuisi uhkapeliltä.Seksuaalinen häirintä on vakava ongelma, josta kärsivät kaikki – myös sivulliset. Kyse on laajasta vyyhdistä, jossa esiintyy sukupuoleen, ikään ja valtasuhteisiin liittyviä ummehtuneita ja vanhanaikaisia käsityksiä.