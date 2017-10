Mielipide

Miksi hallitus nöyryyttää työtöntä tohtoria? Joudun opettelemaan cv:n tekemistä ja sitä, kuinka työpaikkaa hae

Olen

Kun

Te-toimisto

Itselläni

jokin aika sitten työttömäksi jäänyt tutkija ja olen tehnyt jo melko pitkän uran. Jos Suomelle hankkimalleni kansainväliselle näkyvyydelle alettaisiin määrittää hintalappua, viisinumeroinen summa ei taitaisi riittää. ­Minulle kutsumukseni on kuitenkin aiheuttanut köyhyyden ja työttömyyden.aikoinaan tein päätöksen ryhtyä tutkijanuralle, ”kovista tieteistä” väitellyt työtön tohtori oli olematon ilmiö. Koska olen intro­vertti, tutkijaksi ryhtyminen vaikutti hyvältä valinnalta. Kysehän on persoonallisuuden piirteestä, jota ei voi ­väkisin muuttaa.Jossain välissä maailma muuttui: nykyisillä työmarkkinoilla myös tieteentekijän tulee olla mainio verkostoituja ja itsensä markkinoija. Jos minulla olisi näitä mainittuja ominaisuuksia, olisin ryhtynyt vaikka verkostomarkkinoijaksi.En mielestäni ole ”turhan” tutkija. Tutkimustulokseni ovat herättäneet paljon kiinnostusta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kukaan ei vain halua maksaa niistä mitään.Nyt työttömyyttäni on kestänyt sen aikaa, että te-toimisto on nähnyt hyväksi osoittaa ­minut uravalmennuskurssille. Tällaisella kurssilla muun muassa opetellaan tekemään cv ja haetaan työpaikkoja. Äkkinäisempi tosin voisi kuvitella, että nämä ovat taitoja, jotka akateemisesti koulutetulla on ennestään.toteuttaa hallituksen nykyistä linjaa, jonka mukaan tietyn ajan työttömänä ­ollutta on ”aktivoitava”.Aktivoinnin perusidea on selvästi se, että lusmuilevat työttömät pakotetaan tekemään jotain korvauksensa eteen. Avointen työpaikkojen lukumäärän riittämättömyys suhteessa nykyiseen työttömien määrään kun on matemaattinen tosi­asia.Erilaisista motivoivista kursseista on varmasti hyötyä kyvyistään epävarmoille sekä niille, joilta koulutus vielä puuttuu.Mutta eikö olisi kansantaloudellisestikin järkevämpää antaa tohtorin käyttää työttömyys­aikansa työnhaun ohella esimerkiksi siihen, mihin hänet on kalliisti koulutettu: oman alansa tutkimukseen?Työmarkkinatuki on niin pieni, ettei kukaan kunnianhimoinen ja eteenpäin pyrkivä ihminen – jollainen tutkijaksi kouluttautunut väistämättä on – jättäydy tahallisesti sen varaan.tosin on jo uusi urapolkukin olemassa. Voidakseni hakea tämän uuden alan työ- tai harjoittelupaikkoja minun olisi kuitenkin täydennettävä tietojani opiskelemalla itsenäisesti tiettyjä uusia tekniikoita. Tämän suunnitelmani pakko­aktivointi katkaisee lähes kuukaudeksi. En voi ottaa karenssin riskiä, joten minun on nyt mentävä kurssille, josta todennäköisesti on tilanteessani enemmän haittaa kuin hyötyä.