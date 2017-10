Mielipide

Maskuliininen hegemonia takaa meille miehille mukavat oltavat

Metoo-kampanja

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

täytti Facebookin naisten ja tyttöjen seksuaalisesta häirinnästä kertovista päivityksistä. Metoo-päivityksillä ja niihin liittyvillä henkilökohtaisilla tarinoilla naiset ovat halunneet tehdä näkyväksi seksuaalisen häirinnän laajuutta ja sukupuolittuneisuutta. Lukuisten naistuttavieni päivitykset ovat viestittäneet karulla tavalla siitä, miten normalisoitua miesten naisiin kohdistuva seksuaalinen häirintä on.Kannatan kampanjaa mutta näen siinä myös ongelman. Se, että naisten seksuaalisesta häirinnästä pitävät meteliä lähinnä vain naiset, luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että ongelma on yksin naisten. Naisten siis täytyisi ratkaista tämäkin sukupuolten tasa-arvoon liittyvä ongelma itse, samalla kun miehet voivat olla asiasta julkisesti vaiti. Ajatuskulku on tuttu: vain silloin kun miehet ja pojat ovat enemmistönä uhrin tai häviäjän roolissa, asian ajatellaan olevan miehiä koskettava tasa-arvo-ongelma. Tällainen käsitys sukupuolten tasa-arvosta on rajoittunut: siinä ei nähdä, miten ­sukupuoli rakenteena järjestää miesten ja naisten elämää.Miesten naisiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän syiden analysoinnissa miehet ja pojat on nähtävä osana ongelmaa ja sen ratkaisua. Ongelma kytkeytyy sukupuolijärjestelmän logiikkaan ja mieheyden kulttuurisiin käsityksiin, joiden mukaan seksistis-sovinistinen toiminta nähdään normaalina ja luonnollisena osana oikeanlaista maskuliinisuutta.Se, että feministit, naiset ja alistetut miesryhmät ovat muistuttaneet asiasta, ei vielä riitä masinoimaan muutosta. Mukaan on saatava myös valtaa­pitävä luokka eli kategorisesti kaikki miehet. Hiljaisuus viestii siitä, ettei suurimmalla osalla miehistä ole kunnollista intressiä haastaa järjestelmää, jonka säilyminen takaa itselle mukavat oltavat. Vaitiolo ei ole kuitenkaan neutraaliutta vaan patriarkaattisia sukupuolisuhteita ylläpitävän hegemonian hiljaista hyväksymistä.Meidän miesten on tultava esiin vastustamaan maskuliinista hegemo­niaa, joka sortaa naisia ja tyttöjä mutta myös normatiivisesta maskuliinisuudesta poikkeavia miehiä ja poikia.