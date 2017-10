Mielipide

kuntoutusasiakkaani asioissa hänen kotikuntansa terveyskeskukseen ky­syäkseni mahdollisuutta muutamaan kotikäyntiin. Hieman yli 65-vuotias, etenevää neurologista sairautta sairastava asiakkaani tarvitsi henkistä tukea ja fy­sioterapeutin ohjausta jatkaakseen omatoimista harjoittelua kävelykykynsä säilymiseksi.Asiakas pystyy kävelemään rollaattorin tuella muutamia 15–20 metrin matkoja kerrallaan, mutta ei ole enää uskaltanut kävellä kuin satunnaisesti muutamia metrejä, ja pyörätuolin käyttö on lisääntynyt. Yleiskunto on alentunut, ja hän tuntee itsensä usein uupuneeksi.Asiakkaani on Kelan kustan­tamalla harkinnanvaraisella laitoskuntoutusjaksolla, jolla pyritään moniammatillisesti edistämään asianomaisen kuntoutujan elämänlaatua ja osallistumismahdollisuuksia arkielämään omassa elinympäristössään. Pidemmän aikavälin realistisena tavoitteena on pystyä kävelemään kotona päivittäin rollaattorin tuella. Tämä vähentäisi avuntarvetta ja lisäisi henkisestikin tärkeää osallistumista arkiaskareisiin puolison apuna.Soittaessani asiakkaan kotikunnan terveyskeskukseen ehdotin, että asiakas saisi fysio­terapiaa kotiin. Minulle vastattiin, ettei kunta tarjoa ylläpitävää kuntoutusta ja ovathan kaikki terapiavälineetkin terveyskeskuksessa. Asiakashan sitä paitsi sairastaa etenevää neurologista sairautta. Hänen toiminta­kykynsä heikkenee joka tapauksessa, todettiin puhelimessa.Menin sanattomaksi. Näinkö perusterveydenhuollossa yksinkertaistetaan asioita vähäisillä resursseilla toimittaessa? Missä ovat tapauskohtainen harkinta ja asiakaslähtöisyys, saati vastuu kuntalaisten terveyden edistämisestä? Ilman etenevää neurologista sairauttakin ihmisten liikuntakyky ja yleiskunto heikkenevät, jos olemassa olevia ­resursseja ei hyödynnetä. Osa tarvitsee fysioterapeutin, toimintaterapeutin, psykologin tai muun sote-ammattilaisen tukea.Useimmat meistä varmasti toivovat asuvansa mahdolli­simman pitkään omassa kodissa ja elävänsä itsenäistä elämää ­mahdollisista rajoitteista huolimatta. Näen, että kaikella kuntoutuksella, myös ylläpitävällä ­fysioterapialla, on sijansa kuntoutuksen kokonaisuudistusta suunniteltaessa. Kuntoutus ei pysty saavuttamaan tavoitteitaan, ellei sille anneta riittävästi resursseja. Osaamista kyllä on.