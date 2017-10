Mielipide

Antakaa oppilaille ilmaista puuroa

Koulussamme käynnistyi tämä lukuvuoden alussa käytäntö, jossa oppilaille alettiin jakaa ilmaista puuroa päivän ensimmäisellä välitunnilla. En voi muuta kuin ilmaista tyytyväisyyttäni järjestelmään.



Opiskelun kannalta on äärimmäisen tärkeää, että pysyy ravittuna ja energisenä koko koulupäivän, eikä luokassa istuminen mene hukkaan.



Yhdellä kouluaterialla ei ­millään pysy virkeänä pitkää koulupäivää. Puurolla on toki paljon muitakin hyötyjä kuin pitää oppilas kylläisenä, esimerkiksi kaura sisältää hyvänlaatuista rasvaa ja kuituja. Puuro on myös suhteellisen halpaa siihen nähden, kuinka täyttävää se on. Uskon, että tästä käytännöstä hyödyttäisiin myös muissa kouluissa ympäri Suomea.



Niklas Karlsson



lukiolainen



Herttoniemen yhteiskoulu, Helsinki